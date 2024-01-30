Чечня готовится принять очередную партию беженцев из Палестины

В ближайшее время на территорию России приедет порядка 1,5 тыс беженцев из Газы. Большая их часть отправится в Чечню и Башкирию.

Чечня примет очередную группу беженцев, покинувшую палестинский анклав после очередного витка эскалации конфликта с Израилем. Всего в Россию приедет порядка 1,5 тыс беженцев. Наибольшее их отправится в Чечню и Башкирию. Власти регионов уже выразили готовность оказать помощь нуждающимся.

«МЧС России [поручено] осуществлять распределение по субъектам РФ граждан РФ и иностранных граждан, эвакуированных из Государства Палестина в РФ, согласно приложению»

– премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также глава правительства отметил, что еще один регион, который примет значительное количество эвакуированных, это Башкирия. Здесь каждому пострадавшему будет оказана медицинская помощь, психологическая поддержка, и предоставлено временное жилье.