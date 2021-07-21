В Японии начались первые соревнования Олимпиады

Софтбол открыл программу соревнований в рамках Олимпийских Игр в Токио, женская сборная Японии обыграла команду Австралии.

Матч прошел на стадионе в Фукусиме. Софтбол входил в программу Олимпиады с 1996 по 2008 год, на летней Олимпиаде-2024, в Париже этот вид спорта также не войдет в программу.

Отметим, что впервые с 1996 года соревновательную программу Игр открыл не футбол.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Некоторые соревнования традиционно стартуют раньше официального открытия Игр.