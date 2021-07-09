Главная » Новости

Перестрелка на киргизско-таджикской границе завершилась кровопролитием

Перестрелка на киргизско-таджикской границе завершилась кровопролитием

Киргизский военнослужащий погиб в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

"В результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ сержант 1994 года рождения", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, конный наряд Погранслужбы располагался вдоль киргизско-таджикской границы в районе перевала Наумина в Баткенской области, когда на границе произошла перестрелка между военными. По предварительным данным, с таджикской стороны имеются раненые и погибшие.

1115 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!