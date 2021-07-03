Автомобили Renault будут собирать в Костанае

Renault Россия открывает совместное производство автомобилей в Казахстане - серийный выпуск модельного ряда авто будет производить костанайский завод "СарыаркаАвтоПром", - сообщили в компании.

Уже налажена с учетом всех требований к оснащению, технологическим процессам и контролю качества Renault Group производственная линия, а весь персонал, задействованный в проекте, прошел необходимое обучение стандартам и методам Renault для выстраивания всех процессов производства, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Казахстан".

Первыми с конвейера костанайского завода выйдут кроссоверы Renault Arkana и Renault Kaptur, адаптированные для эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях стран СНГ. Постепенно предприятие будет наращивать линейку выпускаемых автомобилей и объемы производства, чтобы отвечать растущему спросу покупателей.