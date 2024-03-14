Зять Эрдогана вошел в список Forbes

Список миллиардеров Forbes пополнился братьями Байрактар. Их фирма занимается производством беспилотников Байрактар.
Турецкие братья Халюк и Сельчук Байрактар, владеющие фирмой Baykar Defense, вошли в список Forbes.
Их состояние оценивается в $1,1 млрд.
Справка
Сельчук владеет 52,5% акций фирмы Baykar. Он возглавляет совет директоров и является техническим директором. В 2016 году женился на Сумейе Эрдоган, дочке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Халюк владеет 47,5% акций фирмы. Занимает пост генерального директора.
Компания была основана их отцом Оздемиром в 1984 году и долгие годы производила только запчасти для турецкой автомобильной промышленности. В 2000-х годах начала производить беспилотники.
Самым известным продуктом компании Baykar, который пользуется большим спросом за рубежом, является беспилотник Байрактар.