Бесплатное кино стали показывать на Ставрополье

Серию бесплатных киносеансов запустили в Кисловодске.

Отмечается, что организатором акции стал гендиректор курортного управления профсоюзных санаториев на КМВ Николай Мурашко, сообщает "Кисловодск".

Первый сеанс порадовал местных жителей и туристов новым отечественным фильмов "Бендер.Начало". Показ посетили 50 человек.

Стоит добавить, что акция будет проходить в Кисловодске на постоянной основе. В настоящее время программа расписана на пять различных киносеансов.