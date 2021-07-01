Бесплатное кино стали показывать на Ставрополье
Серию бесплатных киносеансов запустили в Кисловодске.
Отмечается, что организатором акции стал гендиректор курортного управления профсоюзных санаториев на КМВ Николай Мурашко, сообщает "Кисловодск".
Первый сеанс порадовал местных жителей и туристов новым отечественным фильмов "Бендер.Начало". Показ посетили 50 человек.
Стоит добавить, что акция будет проходить в Кисловодске на постоянной основе. В настоящее время программа расписана на пять различных киносеансов.
Вестник Кавказа
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