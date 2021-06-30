Центр Краснодара на две недели останется без горячей воды

Кубанские коммунальщики во время отключения горячей воды в центре Краснодара заменят четыре участка магистрали "ТЭЦ - Центр города", - сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Основные работы по замене труб стартуют с 12 июля - после отключения Краснодарской ТЭЦ на две недели для ежегодной профилактики, и коснутся жителей ряда центральных районов и центра города. Горячую воду горожане получат по временной схеме сразу после запуска ТЭЦ, 26 июля, - передает портал Юга.ру.

"Несмотря на сложности, связанные с ростом цен на стройматериалы, мы полностью выполним запланированный на этот год объем работ. Весь материал закуплен, вся трубопроводная продукция будет в наличии. Никаких срывов при производстве работ не будет", - заверил директор АО "Краснодатеплосеть" Виталий Харченко.

Напомним, тепловая магистраль "ТЭЦ - Центр города" обеспечивает теплом и горячей водой центральный район Краснодара, к ней подключены почти 400 многоквартирных домов и 38 соцобъектов. Полностью закончить модернизацию сети планируют к 2023 году.