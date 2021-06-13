Путин о предстоящей встрече с Байденом: необходимо наладить прямой диалог

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", чего ждет от встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

Напомним, саммит РФ - США состоится в Женеве 16 июня. Среди вопросов взаимного интереса Путин назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, вопросы экологии и сотрудничество в области экономики. "То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать", - отметил он.

"Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", - добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что нужно "восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы".

При этом Путин предупредил, что снижения негативной риторики накануне саммита - не более чем проявление профессионального подхода. "В преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем", - сказал президент.