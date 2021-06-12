Несовершеннолетний мотоциклист угодил в ДТП в Павлодарской области

В Павлодарской области в ночь с 10 на 11 июня произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Авария случилась в степной зоне вблизи села Ауельбек Актогайского района.

В департаменте полиции рассказали, что подросток на мотоцикле LTM 175, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. Потерпевший госпитализирован, врачи диагностировали у него перелом основания черепа и отек головного мозга.

В ходе проверки было установлено, что 12-летний учащийся 7-го класса школы выехал на мотоцикле за пределы населенного пункта в позднее время без сопровождения законных представителей, не имея при этом ни прав, ни навыков вождения.

По факту ДТП будет рассмотрен вопрос и об ответственности родителей пострадавшего, передает "Sputnik Казахстан".



