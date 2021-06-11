Армения вновь обстреляла Кельбаджарский район Азербайджана

В пятницу, 11 июня, начиная с 13.45, на Кельбаджарском направлении ВС Армении стреляют по позициях азербайджанских военных, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Азербайджана.

"Позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района", - говорится в сообщении ведомства.

Погибших и раненых среди личного состава нет.

В настоящее время ситуация стабильна. Оперативная обстановка взята под контроль подразделениями ВС Азербайджана, отметили в Минобороны республики.

Накануне вечером также сообщалось об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском направлении.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, стрельба на границе вчера и сегодня – это свидетельство утраты правительственного контроля над армией и усиление влияния на нее сторонников одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, идеолога современного армянского национализма Роберта Кочаряна.

"Политикам Армении нужен маленький конфликт военного характера на границе, так как в стране сейчас наблюдается политическая турбулентность, обусловленная предстоящими выборами в парламент. С одной стороны, эта стрельба, нарушающая условия ноябрьского Заявления глав России, Азербайджана и Армении говорит о том, что со стороны Никола Пашиняна утрачены рычаги влияния на вооруженные силы", - прежде всего указал он.

"С другой стороны, в связи с постепенным ростом рейтинга Роберта Кочаряна, активизировались прокочаряновские элементы в Генштабе и силовых структурах Армении. Все это дает выхлопы в виде этих вооруженных провокаций. По сути, все, что сейчас происходит, нужно рассматривать через призму предстоящих выборов и активизации оппозиции в Ереване", - заключил Игорь Коротченко.