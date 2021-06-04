МИД Азербайджана призывает руководство Армении выполнять обязательства в рамках международного права

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева призвала Ереван соблюдать свои обязательства в рамках международного права. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Twitter.

"Мы призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, включая политику преднамеренной установки наземных мин", - подчеркнула дипломат.

Абдуллаева пояснила, что Баку требует от Еревана выполнять свои обязательства в рамках международного права.

Напомним, сегодня около 11:00 машина с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в освобожденный Кельбаджарский район, подорвалась на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг, погибли оператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, а также зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.