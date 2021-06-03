Электросамокаты в Сочи ограничат в скорости

Администрация Сочи намерена регламентировать деятельность компаний по прокату электросамокатов, на курорте можно будет кататься на самокатах со скоростью не больше 15-20 км/ч.

В Сочи в прокат сдаются около 7 тыс электросамокатов, некоторые из них способны разгоняться до 40 км/ч, из-за чего горожане чувствуют себя некомфортно.

«Любому бизнесу важно дать четкие правила работы на рынке. Вместе с тем мы прислушиваемся к мнению горожан, проанализировали и учли все поступившие предложения. В частности, необходимо обязательное ограничение порога скорости передвижения этих средств индивидуальной мобильности до 15-20 км/ч. Вопрос правила передвижения на электросамокатах будет вынесен на городскую комиссию по безопасности дорожного движения», – сообщила глава департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.