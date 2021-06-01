Главная » Новости

Легенда "Нефтчи" разбился в автоаварии

Легенда &quot;Нефтчи&quot; разбился в автоаварии

Ветеран футбольного клуба "Нефтчи" Самедага Шихларов погиб в автокатастрофе. Об этом сообщил глава Союза ветеранов футбола Октай Абдуллаев.

По его словам, Шихларова насмерть сбила машина. Трагедия произошла возле его дома на улице Гасана Алиева. Шихларов умер на месте.

В 1974, 1977-1980, 1982-1984 годах Шихларов был игроком "Нефтчи". Он также защищал цвета сумгаитского "Хазара", "Автомобилчи" (Мингячевир), СКА (Киев), "Кяпязе" (Гянджа) и "Чираггале" (Сиязань). В 1982 году привлекался в олимпийскую сборную СССР.

1820 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!