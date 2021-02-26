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В Азербайджан будут поставлены 4 млн доз китайской вакцины CoronaVac

В Азербайджан будут поставлены 4 млн доз китайской вакцины CoronaVac

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в ходе пресс-конференции рассказал о планах по вакцинации населения от коронавируса.

По его словам, подписан контракт на поставку вакцины из Китая "Коронавак" (CoronaVac).

"Что касается вакцины "Коронавак", то 4 млн доз законтрактованы, и уже ежедневно мне докладывают, что порядка 15-20 тыс граждан вакцинируются", - заявил Ильхам Алиев, отвечая на вопрос ТАСС.

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Вестник Кавказа

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