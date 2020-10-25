Путин рассказал о сотрудничестве с США по борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что Кремль в целом доволен сотрудничеством с США по вопросам противодействия терроризму.

Он подчеркнул, что несмотря на многочисленные противоречия по очень многим направлениям, сотрудничество на уровне спецслужб по-прежнему продолжается. "Хорошо известно наше взаимодействие по деконфликтингу в Сирии и на уровне оперативном, на уровне руководства наших воинских подразделений очень хорошие рабочие контакты установлены. Кроме всего прочего, американцы передают нам информацию по антитеррору", - поведал глава государства.

Кроме того, он обратил внимание на то, что США не раз передавали России информацию, которая помогала предотвратить террористические акты. "Они нам передают и неоднократно передавали, и я благодарил за это действующего президента, потому что полученная от Америки информация в этом плане помогала нам предотвратить и не один раз террористические акты на территории России. Мы, в свою очередь, стараемся ответить тем же", - сказал Путин.

Глава государства также сообщил, что между действующими президентами России и США существует договоренность о взаимном обмене такими данными.