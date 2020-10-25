Юсиф Эйвазов выступил на сцене ГАБТ с Пласидо Доминго (ВИДЕО, ФОТО)

Всемирно известный оперный исполнитель, тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов с триумфом выступил на сцене Государственного академического Большого театра России в гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере".

Вместе со всемирно известным испанским оперным певцом и дирижером, генеральным директором Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго он исполнил дуэт Дона Альваро и дона Карлоса Invano Alvaro ti celasti al mondo из оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы", - сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие мировые звезды Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Михаэль Фолле, а также совсем молодые артисты - шведское сопрано Кристина Нильссон, сопрано из Южной Африки Притти Йенде, испанский тенор Шабьер Андуага. За пультом симфонического оркестра был главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев. Прозвучали арии и ансамбли из классического оперного репертуара.

21 октября Пласидо Доминго впервые выступил в качестве дирижера оперы Пуччини "Манон Леско", в которой больше полувека исполнял ведущую партию. Спектакль прошел в Большом театре. Центральные партии в постановке исполнили участники премьерных спектаклей, народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов. Заглавную партию исполнила российская звезда Анна Нечаева.

Армянские недоброжелатели не преминули развязать в соцсетях истерию против Юсифа Эйвазова, которую запустила некая Марина Искандарян, сотрудница Большого театра, призвавшая соотечественников воспрепятствовать выступлению Юсифа Эйвазова вместе с Пласидо Доминго. Конечно же, эта гнусная инициатива с треском провалилась.