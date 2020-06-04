В ЮВО начали готовить специалистов по противодействию коронавирусу

Военные медики Южного военного округа (ЮВО) наладили работу по комплексной подготовке специалистов военно-медицинской службы по противодействию коронавирусной инфекции на базе мотострелкового соединения Южного военного округа на Ставрополье, - сообщили сегодня в пресс-службе округа.

"Опыт военнослужащих мобильного медицинского госпиталя соединения, полученный в ходе борьбы с инфекцией в Дагестане, позволил наладить системную работу по обучению военнослужащих противодействию коронавирусной инфекции в пункте постоянной дислокации в Ставропольском крае", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

На оснащении мобильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория.

"Это уникальная возможность помочь людям и получить опыт нашим специалистам. Мы в кратчайшие сроки выстроили системную работу всего нашего госпиталя по борьбе с вирусными заболеваниями, и эту эффективность подтвердили гражданские специалисты из Москвы. Опыт, полученный в Дагестане, мы обязательно перенесем в программу подготовки военных медиков уже в текущем летнем периоде обучения", - цитируют в пресс-службе начальника медицинской службы мотострелкового соединения ЮВО майора медицинской службы Абдулмагомеда Магомедова.