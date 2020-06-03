Турция готовится открыть КПП на границах с Ираном и Ираком
Турция откроет два контрольно-пропускных пункта на границах с Ираном и Ираком на этой неделе, заявила министр торговли Турции Рухсар Пеккан в среду.
Министр уточнила, что на границе между Ираном и Турцией откроется КПП "Гурбулак", а на границе с Ираком откроется КПП "Хабур".
Решение было принято для стимулирования торговли в рамках ослабления мер по сдерживанию эпидемии COVID-19, передает Reuters.
В эфире турецкого государственного телеканала TRT Haber Пеккан добавила, что соглашение между Турцией и ЕС о Таможенном союзе также будет вскоре обновлено, чтобы углубить торговые отношения между двумя сторонами.
Вестник Кавказа
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