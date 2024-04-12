Турция выступила против конфликта Ирана и Израиля

В МИД Турции сообщили о рисках перерастания напряженности между Тегераном и Тель-Авивом в конфликт. В Анкаре призвали воздержаться от шагов, которые могут привести к этому.

Министерство иностранных дел Турции опубликовало на своем сайте заявление, в котором сказано о возможном устойчивом конфликте между Ираном и Израилем.

В ведомстве сообщили, что напряженность между двумя странами может смениться военным противостоянием. Там добавили, что напряженность началась с атаки на посольство Ирана в Сирии.

"Мы внимательно следим за развитием событий. Мы призываем все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к более широкому конфликту"

- МИД Турции

В министерстве также призвали обратить внимание на ситуацию в Палестине. В Анкаре заявили о необходимости скорейшего прекращения кровопролития и установления мира.