Главы МИД Ирана и Турции поговорили о событиях в Газе

Глава иранского министерства иностранных дел созвонился сегодня со своим турецким коллегой. В ходе беседы затрагивались последние события в секторе Газа.

В пятницу, 19 апреля, состоялся телефонный разговор глав МИД Ирана и Турции. Об этом сказано в Telegram-канале иранского министерства.

Одной из центральных тем беседы Хосейна Амира Абдоллахияна и Хакана Фидана стала ситуация в секторе Газа.

"В ходе разговора министры обсудили события в секторе Газа и подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня [в палестинском анклаве]"

– МИД Ирана

В ведомстве поведали, что Фидан отметил важность коллективных усилий, направленных на то, чтобы разрешить кризис в регионе и закончить войну.

Кроме того, министры обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.