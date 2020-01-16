Блогер случайно убил себя, снимая видео с пистолетом своей мамы

На севере Индии 18-летний блогер Кешав Кумар случайно убил себя, воспользовавшись оружием матери при съемке видео для социальной сети TikTok.несчастный случай произошел в деревне индийского штата Уттар-Прадеш.

В полиции поведали, что 13 января Кумар попросил у своей матери пистолет, на которой у нее имелась лицензия. "Я сначала отказала, но когда он настоял и продолжал уговаривать, то я сдалась и дала ему оружие", - рассказала мать подростка Савитри Деви.

Спустя некоторое время услышала выстрел. Она прибежала из кухни в комнату, где увидела сына лежащим на полу. Юный блогер был экстренно госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

Как отмечается, во время съемки подросток позировал с оружием, изображая военного с фотографии в его доме. Ребенок родился и воспитывался в семье военных.

По словам матери, она не знала, что пистолет был заряжен, Иначе не дала бы сыну оружие, передает Лента.ру со ссылкой на Hindustan Times.