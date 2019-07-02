Мону Лизу облили супом: экоактивисты провели очередную акцию в Лувре

Сторонники борьбы с изменениями климата провели акцию в Лувре. Две женщины измазали картину "Мона Лиза", предположительно, супом.
Как уточняют СМИ, полотно Леонардо да Винчи не пострадало: с недавних пор оно защищено бронированным стеклом.
Как следует из видео инцидента, распространенного CLPRESS, активистки с символикой движения "Продовольственный ответ" выкрикивали лозунги о тяжелом состоянии сельского хозяйства во Франции и о том, что трети французов не хватает еды.
Работники музея остановили вандалов. Посетителей зала с "Джокондой" попросили покинуть его. Уже ведутся работы по очистке.
Позже движение распространило заявление, в котором объяснило нападение на шедевр как запуск массового гражданского сопротивления, цель которого – добиться доступности базовых продуктов.