Мону Лизу облили супом: экоактивисты провели очередную акцию в Лувре

Экологические активисты устроили новую акцию против произведения искусства. На сей раз объектом нападения стало великое творение Леонардо да Винчи – "Джоконда" в парижском Лувре.

Сторонники борьбы с изменениями климата провели акцию в Лувре. Две женщины измазали картину "Мона Лиза", предположительно, супом.

Как уточняют СМИ, полотно Леонардо да Винчи не пострадало: с недавних пор оно защищено бронированным стеклом.

Как следует из видео инцидента, распространенного CLPRESS, активистки с символикой движения "Продовольственный ответ" выкрикивали лозунги о тяжелом состоянии сельского хозяйства во Франции и о том, что трети французов не хватает еды.

Работники музея остановили вандалов. Посетителей зала с "Джокондой" попросили покинуть его. Уже ведутся работы по очистке.

Позже движение распространило заявление, в котором объяснило нападение на шедевр как запуск массового гражданского сопротивления, цель которого – добиться доступности базовых продуктов.