Пакистан потрясло сильное землетрясение

Минувшей ночью жители пакистанской провинции Белуджистан ощутили сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 5,4 – к счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Западную часть Пакистана минувшей ночью потрясло сильное землетрясение – его магнитуда составляла 5,4, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным европейских сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 68 км к северо-западу от города Нушки в провинции Белуджистан. Глубина залегания эпицентра не сообщается, передает Trend.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало 0 очевидно, это связано с небольшой плотностью населения региона: здесь проживает около 27,6 тыс человек.