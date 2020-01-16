Ушел из жизни сын Джона Толкина

Редактор и переводчик, сын легендарного писателя Джона Роналда Руэла Толкина Кристофер скончался на 96-м году жизни.

Об этом сообщили представители общества Толкина.

Кристофер был третьим сыном создателя "Властелина колец". Именно ему принадлежит редакция большей части работ отца, которые увидели свет после смерти писателя.

"Общество Толкина выражает глубокие соболезнования Бэйли, Саймону, Адаму, Рэйчел и всей семье Толкинов", - цитирует сообщение Mirror.

Известно, что поклонники фэнтези-вселенной называли Кристофера "давним хозяином Средиземья".