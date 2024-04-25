Актоты Раимкулова: На VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу Азербайджан вновь показал высокий уровень организации крупных международных мероприятий

Мария Сидельникова

В Баку завершается VI Всемирный форум по межкультурному диалогу. В событии участвовали представительные делегации свыше 110 стран, в том числе России. "Вестник Кавказа" побеседовал с экс-министром культуры и спорта Казахстана, президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой об итогах форума и значимости межкультурного диалога.

- Актоты Рахматуллаевна, как вы оцениваете завершившийся VI Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку?

- Проведение такого рода мероприятий – огромное событие не только для Азербайджана, но и для всего мира. Те проблемы, которые были заявлены и подняты в ходе VI Всемирного форума по межкультурному диалогу и сама его тема – "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" – настраивают на очень серьезные размышления о сегодняшнем дне, о перспективах развития и сохранения цивилизации, о культурном наследии, какое мы сможем оставить. Помимо вопросов сохранения культурного наследия обсуждались и экологические вопросы изменений климата, которые тоже входят в комплекс задач сохранения нашей цивилизации.

Особенно интересным было открытие форума и речь уважаемого президента Азербайджана, господина Ильхама Алиева. В своей речи он обозначил те векторы, по которым пошло развитие всей конференции. Озвученные им пункты потом обсуждались во всех пленарных заседаниях. Мне было приятно, что дискуссиями руководили очень значимые ведущие, качественный состав нынешнего форума очень и очень высокий. Присутствовало руководство важных международных организаций, работающих в сфере культуры, в том числе постоянные представители стран ЮНЕСКО, участвовавшие во всех панелях.

- В каких дискуссиях вы участвовали?

Одна из панельных дискуссий, в которых я участвовала, называлась, если перевести с английского, "Как нам сохранить культурное наследие в конфликтных и постконфликтных условиях". Это очень важная на сегодняшний день тема на фоне конфликтных ситуаций, продолжающихся в разных частях света. Когда мы говорим о сохранности нашего культурного наследия, речь идет не только о материальных и нематериальных памятниках, но и о людях. Мы обсуждали, как возможно сохранить людей, их языки и культуру, делились опытом и ставили проблемы. По итогам, я думаю, у нас возникло еще больше вопросов, а значит, и целей для дальнейшей работы. Это необходимо для того, чтобы мы могли шагать смело в будущее, несмотря на те вызовы, которые возникают почти ежедневно.

Этот форум неспроста имеет в названии слова "межкультурный" и "диалог". И неудивительно, что большое мероприятие с подобной тематикой проходит именно в Азербайджане, который сам прожил тяжелейшую ситуацию разрушения его культурного наследия в годы Карабахской войны. Сегодня Баку ставит большие вопросы о защите культуры и советуется с нами о сохранении азербайджанского культурного наследия в Карабахе.

- На ваш взгляд, насколько тюркское культурное наследие способствует взаимодействию между странами в наши дни?

- Мне кажется, это самое основное, что объединяет тюркские страны.

- Видите ли вы Россию в этом контексте?

- Да, конечно. У нас очень много тюркских народов, братских народов в России. Само собой, Алтай – родина тюрок. Например, у нас в Казахстане есть эпос "Алпамыс" – он существует и на Алтае под названием "Алпамыш", и в Узбекистане также под названием "Алпамыш". В наших странах очень много общего тюркского наследия.

Например, в июне в Баку будет международный фестиваль гурамы. Гурама – это лоскутное рукодельное искусство, пэчворк. В Казахстане и Кыргызстане оно называется "курак", в Узбекистане – "курама", в Турции – "кырк-яма", что буквально означает "сорок заплаток". Такая же традиция шитья есть и на российском Алтае. Именно это наследие нас объединяет, причем не просто как прошлое, ведь эти ремесла продолжают жить. Они являются живым напоминанием о том, что у нас общее прошлое, общее настоящее и, я думаю, общее будущее.

Идеи мира и сохранения наследия, сохранения языков и просто жизней людей объединяют нас всех, не только тюркские народы. Для нас очень важно, что в межкультурном диалоге участвует Россия. Я в эти дни встречалась с господином Михаилом Швыдким и с министром культуры, госпожой Ольгой Любимовой, и увидела, как много у нас общего.

- Как вы оцениваете роль культуры в выстраивании позитивных отношений в мировом сообществе и вклад в эту задачу Азербайджана?

Поскольку я сама человек культуры, я музыкант, я понимаю, что именно культура служит объединяющим началом. Например, как мы скажем, что Чайковский – это только лишь российский композитор? Это общемировой композитор. То же самое относится к Листу, Бетховену, Сен-Сансу, Курмангазы Сагырбайулы, Узеиру Гаджибекову. Их произведения искусства объединяют всех. Точно так же, когда были разрушены древние культурные памятники в Алеппо, пострадала не одна лишь цивилизация, развивавшаяся на территории Сирии, но общечеловеческие ценности.

Поэтому, я думаю, VI Всемирный форум по межкультурному диалогу в Баку стал очень хорошей площадкой для обсуждения таких очень важных на сегодняшний день для прогрессивного человечества вопросов, как сохранение культурного наследия. Я хочу пожелать этому форуму дальнейшей замечательной судьбы. Хочу поздравить Министерство культуры Азербайджана, ответственного за организацию, с очень высоким уровнем проведения форума и с подбором значимых спикеров и интересных тем. Я думаю, Баку вновь показал пример, как проводить крупные международные мероприятия.