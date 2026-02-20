Масленица в Москве 2026: как столица отпраздновала Масленицу в 2026 году?

Масленичная неделя подходит к завершению в Москве. Праздник завершится вместе с Масленицей сегодня, в Прощеное воскресенье.

Фестиваль "Масленица в Москве 2026" продолжается в российской столице. Праздник стартовал 13 февраля и закончится сегодня, 22 февраля, в Прощеное воскресенье.

Мероприятия проходили на 30 площадках по всей Москве, как в центре, так и в округах столицы. А на выходных 21-22 февраля проводятся масленичные гулянья, состоятся и проводы зимы.

Напомним, в 2026 году Масленица началась 16 февраля, завершится она 22 февраля в Прощеное воскресенье.