Зорий Балаян: 90 лет лжи и ненависти

Накануне на 91-м году ушел из жизни Зорий Балаян – не стало одного из ярых идеологов армянского сепаратизма, фашизма и национализма, автора территориальных претензий к Азербайджану и одного из зачинщиков карабахского конфликта.

Говорят, о покойниках или хорошо, или ничего. Но Зорий Балаян – как раз тот случай, когда говорить хорошо о нем будет категорически неправильно, а не говорить ничего – значит проигнорировать весь поток грязи, который этот человек, пропитанный ненавистью к тюркам и одержимый идеей армянского превосходства, изливал в своих "трудах" на тюркский мир и азербайджанских соседей.

Каждый день писать об Армении

Покойный был плодовит – за свою довольно долгую жизнь он накропал 7 томов собрания своих сочинений, которое даже напечатали в Москве в издательстве "Художественная литература". Вот только чем дальше, тем больше в каждом из них звучало националистическое армянское, а потом и сепаратистское карабахское начало – не зря Зорий Балаян был одним из самых одиозных зачинателей карабахского конфликта.

Сам он говорил: "Должен ежедневно писать об Армении". И писал - все большее место и в творчестве, и в общественной деятельности писателя занимало "все армянское, все карабахское". Еще на ранних порах Балаян отметился повестью "Хлеб", герой которой, конечно армянин, говорил: "А моего народа, считай, уже нет на этой земле". Виноватым в этом автор назвал Турцию, которая в Первой мировой войне якобы уничтожила так называемую "Турецкую Армению". В той же повести он сочинил, что новорожденная советская власть "уступила" Турции "историческую армянскую территорию", а Кавказское бюро ЦК компартии в 1921 году под сталинским нажимом "передало Нахичеванскую и Карабахскую области Армении Азербайджану".

Но, конечно, "пиком творчества" Балаяна стало написанное в 1981 году эссе "Очаг" – нет, не тот очаг, который объединяет народы, а "настоящий, обновленный армянский очаг", ставший родиной для четырех миллионов "бедных и обездоленных братьев-армян". Эссе привело автора к политическому радикализму, поскольку, по его же словам, "излишняя патетика не всегда бывает хорошим подспорьем".

Тюрки и мусульмане у Зория Балаяна – это варвары и вандалы, которые уничтожают на своем пути все прекрасное, топя в волнах крови "огромный океанский корабль, имя которому – Пятитысячелетняя Армения". Корабль, который пристает к чужим берегам и "везде поднимает свой флаг, на котором изображены школа, церковь, книги".

Дальше – больше: в провокационном "Очаге", напичканном откровенными антиазербайджанскими тезисами, "исторической Арменией" у Балаяна названы Нахичевань, Баку, Карабах, Гюлистан, Дашкесан, Ханлар, Грузия и даже Средняя Азия. Араз у него - "древняя армянская река, говорящая на армянском языке", а сами азербайджанцы – "дикие и воинствующие кочевники". При этом тюрки и азербайджанцы у него - враги как России, так и Армении. Все это послужило катализатором напряженности между двумя соседними народами, которая вылилась в полновесную войну.

От публицистики к действиям

Несмотря на то, что националистическое эссе Балаяна, фактически разрушающее братство советских народов, вышло отдельным изданием еще в советские времена, в 1981 году, всесильный КГБ СССР не только не изъял его с прилавков, но через три года, в 1984 году, оно было переиздано! Неудивительно, что именно опусы Балаяна стали калькой и примером для армянских националистов, которые впоследствии разожгли костер армяно-азербайджанского конфликта, а сам автор стал одним из идеологов этой политики, приведшей к оккупации территорий Азербайджана, массовым убийствам мирного азербайджанского населения, а также изгнанию из своих домов сотен тысяч людей.

Одной публицистики, хоть и антитюркской, покойному показалось мало – в 1987 году на древней карабахской земле, где мирно испокон веков жили армяне и азербайджанцы, из различных разрозненных общественно-политических групп был создан комитет "Карабах", который поставил своей целью борьбу за выход Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР и за передачу автономии в состав Армянской ССР. Неудивительно, что членом комитета стал и Зорий Балаян.

Одновременно была поднята идея "референдума", а Балаян, открыто декларирующий идеи превосходства армян над другими народами, арменизацию истории Большого Кавказа и месть тюркам, стал его пропагандистом и активным сборщиком подписей в поддержку "референдума". Такая балаяновщина по сути стала возрождением цехакронизма националиста и пособника нацистов Гарегина Нжде, в котором врагами объявлялись не только все без исключения тюркские народы, но и армяне, не согласные с фашистским учением о превосходстве армянства. Идеи независимости Карабаха ломали основы межнационального мира, пускай даже худого, открывая дорогу для открытой кровавой вражды между народами.

Локальный конфликт в Карабахе, который начался с сепаратистских требований армянских националистов и сопровождался насильственным изгнанием азербайджанцев с их земель, спровоцировал волну кровавого насилия, и одним из инициаторов армянского сепаратистского движения, приведшего к Карабахской войне, а также одним из лидеров движения и авторов лозунга "Миацум" ("Объединение"), снова стал Зорий Балаян.

Балаян принимал активное участие в создании сепаратистского образования на территориях Азербайджана, оказавшихся под оккупацией вооруженных сил Армении, и в координации деятельности армянских вооруженных бандформирований. Он был одним из организаторов и исполнителей геноцида, совершенного против мирного населения в Ходжалы в феврале 1992 года, жертвами которого стали 613 мирных жителей азербайджанского города, среди которых 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. И это зверство, и все иные преступления оккупантов на азербайджанской земле – результат действия того яда азербайджанофобии, который вливал в сознание армян Зорий Балаян.

События трагедии в Ходжалы Балаян потом смаковал в своем очередном опусе "Возрождение души нашей": особенно рвут душу и леденят кровь в его описаниях признания самих армянских варваров, которые полны анатомических подробностей зверств над мирным населением и человеконенавистничества, оправдываемого "долгом перед армянским народом". По понятным причинам не будем приводить подробностей.

Балаян инициировал теракт 3 июля 1994 года в Бакинском метрополитене, когда в поезде подземки между станциями метро "Гянджлик" и "28 Мая" сработал термитный заряд - погибли 12 человек, 42 получили ранения. Позже на суде стало известно, что указание о совершении террористического акта было дано именно Зорием Балаяном.

Не суди, и не судим будешь

Парадоксально, но в самой Армении новость о его смерти вызвала не только скорбь – жители обновленной страны не скрывают своего отношения к почившему проповеднику "армянской чистоты" и "уникальности", откровенно высказываясь о нем в своих комментариях. Власти Армении после распада Советского Союза многократно пытались утвердить в массах атмосферу ненависти и раскола и делила народ по-балаяновски на "черных" и "белых", пытаясь внедрить в сознание людей, что все наследие прошлого – это лишь коррупция и предательство, однако эти уловки не прошли – народ сам разобрался, кто чего стоит.

"Не судите, да не судимы будете" - это ключевая заповедь из Нагорной проповеди Иисуса Христа, записанная в Евангелии от Матфея и Луки. Она призывает к кротости, самокритике и запрещает немилосердное осуждение других, напоминая, что Бог будет судить людей той же мерой, которой они судят ближних.

История все расставляет по местам: вот и Балаян отправился на самый справедливый суд на земле – суд Божий. И воздастся ему по заслугам, потому как Создатель не прощает лжецов, подлецов и подонков.