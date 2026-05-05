Зачем Турции межконтинентальная баллистическая ракета?

На сегодняшний день межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые зачастую оснащают ядерными боеголовками, есть у России, Китая, Северной Кореи, США, Франции и Великобритании. Совсем скоро к этим странам может присоединиться Турция. Зачем Турции МБР и когда она будет поставлена на вооружение?

Межконтинентальная баллистическая ракета - мощное оружие, обладание которым увеличивает боевую мощь страны, обеспечивая ей преимущество в условиях военного конфликта.

Есть ли у Турции МБР?

По состоянию на начало мая 2026 года у Турции нет межконтинентальной баллистической ракеты, однако планы по её разработке и даже прототип, были представлены на международной оборонной выставке SAHA-2026. Исследовательский центр министерства обороны страны показал миру будущую самую мощную ракету Турецкой Республики - Yildirimhan или ”Молния”.

Что известно о новой турецкой ракете?

Дальность МБР, которая будет производиться Турцией, 6 тысяч километров. В классификации межконтинентальных баллистических ракет такая дальность чуть больше минимальной в 5,5 тысяч километров. Дальность российской ракеты ”Сармат”, для сравнения, в три раза больше - 18 тысяч километров. При этом дальности в 6 тысяч километров вполне достаточно для того, чтобы запускать турецкую ракету по целям в Азии, Европе и Африке.

Максимальная скорость турецкой ”Молнии” составит 25 махов. МБР такой скорости есть у Китая и России. Yildirimhan с четырьмя ракетными двигателями будет работать на жидком топливе - тетраоксиде азота, а её полезная нагрузка составит 3 тонны. Другие характеристики ракеты и сроки начала производства на данный момент неизвестны.

Почему Турция хочет создать МБР?

Последние годы Турция вкладывает миллиарды долларов в оборонную промышленность, стремясь избавиться от зависимости от зарубежных систем и занять лидирующие позиции по экспорту вооружений. Сегодня Турция почти полностью закрывает собственные потребности в вооружениях и оборонительных системах, а также является крупнейшим экспортёром беспилотных летательных аппаратов. В данном контексте создание Турцией МБР - очередной шаг на пути к дальнейшему развитию военно-промышленного комплекса и укреплению собственной обороноспособности и военной мощи.

Зачем Турции МБР?

В настоящий момент как таковой военной угрозы для Турции со стороны какой-либо из стран мира или региона нет. Между тем на Ближнем Востоке уже два месяца продолжается конфликт Ирана с США и Израилем, и в сторону Турции несколько раз прилетали ракеты, предположительно, иранские, и с этой точки зрения МБР могут послужить предупреждением для враждебно настроенных стран.

Гиперзвуковые ракеты Турции

Межконтинентальная баллистическая ракета не единственная новинка ракетной промышленности Турции. В 2022 году страна объявила о работе над гиперзвуковой баллистической ракетой ”Тайфун” дальностью в 800 километров, модифицированная версия которой была представлена в июле 2025 года. Ожидается, что массовое производство ракеты начнётся в 2026 году.

Стратегическая позиция

Чем больше у Турции собственных систем вооружения, в том числе гиперзвуковых ракет и МБР, тем сильнее ее стратегическая позиция и автономия: страны, которые удовлетворяют собственные потребности в оружии и оборонительных системах, не так просто подвергнуть ограничениям в виде оружейных эмбарго и санкций.