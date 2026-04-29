Зачем американцам 3 авианосца у берегов Ирана?

Михаил Богданов

Первое с 2003 года развертывание трех ударных групп на Ближнем Востоке. Один авианосец обошел Африку, чтобы не быть сбитым хуситами. Два других сменяют друг друга каждые 12 часов. Для Ирана не существует безопасного часа. Что происходит?

Весной 2003 года американские авианосцы USS Abraham Lincoln, USS Theodore Roosevelt и USS Harry S. Truman работали в Персидском заливе и Аравийском море, обеспечивая прикрытие вторжения в Ирак. Тогда это казалось пиком военной экспансии США. Президент Джордж Буш‑младший выступал на палубе Lincoln под баннером Mission Accomplished. Через 20 лет история повторяется, но с совершенно иным смыслом.

В апреле 2025 года 3 авианосца США впервые с 2003 года находятся в зоне Ближнего Востока одновременно:

USS Abraham Lincoln (CVN-72) — в Аравийском море,

USS Gerald R. Ford (CVN-78) — в Красном море,

USS George H.W. Bush (CVN-77) — в Индийском океане, недалеко от африканского побережья.

Разница между 2003 и 2025 годом колоссальна. Тогда американские войска уже стояли на иракской земле. Сейчас ни один американский солдат не готовится к наземному вторжению в Иран. Авианосцы — предвестник оккупации? Скорее, они — инструмент предельного военно-политического давления в ситуации, когда дипломатия зашла в тупик, а ставки стали выше, чем когда‑либо со времен холодной войны.

Мыс Доброй Надежды вместо Суэца

Самое показательное событие этого развертывания — не число авианосцев, а маршрут одного из них.

USS Bush направлялся из Норфолка (Вирджиния) в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) стандартным путем: через Атлантику, Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море. Но вместо этого он пошел вокруг Африки — мимо мыса Доброй Надежды.

Итого дополнительных 10 тыс. километров, около 20 суток хода. Для атомного авианосца с неограниченной дальностью плавания топливо — не проблема. Проблема — время и сигнал.

Почему США пошли в обход?

Ответ — хуситы. С конца 2023 года йеменское движение «Ансар Аллах» регулярно атакует коммерческие и военные суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Используются иранские противокорабельные ракеты (включая Al-Mandab 2, вариант китайского C-802), баллистические ракеты малой дальности и ударные дроны-камикадзе Samad-4.

Но главное, за 2024–2025 годы хуситы несколько раз демонстрировали способность поражать военные корабли США, а не только танкеры.

В августе 2024 года одна из ракет разорвалась в 200 метрах от эсминца USS Mason, и ПВО сбила ее лишь на завершающем участке.

В январе 2025 года хуситы заявили о попадании в эсминец USS Gravely — Пентагон тогда опроверг прямое попадание, но подтвердил, что ракета прошла опасную близко.

Для USS Bush и его ударной группы решение было очевидным: не рисковать. Риск потерять не просто корабль, а авианосец стоимостью 8,5 млрд дол. с 5 тыс. моряками и 70 боевыми самолетами политически неприемлем.

Но сам обход Африки — это признание того, что США больше не контролируют Красное море. Иранский прокси нанес ущерб американской свободе маневра, которого не было даже у советского флота в период холодной войны. Хуситы проигрывают в техническом оснащении, но выигрывают в психологии: 3 авианосца развернуты отчасти потому, что один из них побоялся плыть через пролив.

12 часов, которые решают все

USS Lincoln (Аравийское море) и USS Ford (Красное море) работают по уникальной схеме — перекрестное патрулирование с фиксированной сменой каждые 12 часов. Что это означает с военной точки зрения? Каждая ударная группа имеет на борту эскадрильи F/A-18E/F Super Hornet, а также EA-18G Growler для радиоэлектронной борьбы и E-2D Hawkeye для дальнего радиолокационного обнаружения. Палубная авиация США рассчитана на интенсивные операции, но обычно после крупных налетов следует «ночной перерыв» в несколько часов, когда самолеты не взлетают (техобслуживание, отдых пилотов, нехватка света для дозаправки).

Сейчас этого перерыва нет. Пока Lincoln готовит самолеты к вылету на 6 утра по местному времени, Ford заканчивает ночную смену. К 8 утра первого авианосца самолеты второго уже находятся над целями. Иранское время почти совпадает с саудовским и йеменским — зона покрытия обоих авианосцев перекрывает все ключевые объекты на южном побережье Ирана (включая порт Бендер-Аббас, остров Кешм и военно-морскую базу в Чабахаре).

Вывод аналитиков CENTCOM, который просочился в закрытые отчеты:

Противник не имеет возможности провести плановую смену караулов, зная, что в любой час над его батареями ПВО может появиться пара Super Hornet с AGM-158C LRASM

Для Ирана это означает, что концепция «часа тишины» — времени, когда американцы устали, а операторы иранских радарных станций меняются — перестала существовать. Небезопасно с 0 до 6 утра. Небезопасно в обеденный намаз. Небезопасно в пятницу. Психологическое истощение — часть стратегии.

Зачем Америке 3 авианосца прямо сейчас?

Здесь нет одной причины. Есть как минимум четыре непересекающиеся версии, и, вероятно, американское командование держит в уме все четыре

Удар по ядерной программе Ирана

Это самая очевидная, но и самая рискованная гипотеза. Последние отчеты МАГАТЭ (февраль-март 2025 года) показывают, что Иран накопил уже 210 кг урана, обогащенного до 60%, что это в 20 раз больше, чем нужно для условного «порога» в 5–10 кг для одного ядерного заряда. Разведка США считает, что Тегеран может провести финальную сборку бомбы за две недели, если примет политическое решение.

3 авианосца — это возможность трехволновой атаки. С Красного моря Ford бьет по западной ПВО Ирана и объектам в провинции Хузестан. Из Аравийского моря Lincoln — по центральным ядерным объектам в Натанзе и Фордо, защищенным горами. Bush в Индийском океане — резерв на случай вступления в войну «Хезболлы» и КСИР в Ормузском проливе.

Но проблема: наземной операции не будет, иранцы выводят из строя на два месяца Ормуз — цена нефти вырастает до 200 дол. за баррель. США не хотят этого перед выборами 2026 года.

Прикрытие вывода войск из Ирака и Сирии

США до сих пор держат 2500 военных в Ираке и 900 в Сирии. Переговоры о выводе затянулись. 3 авианосца — страховка на случай, если «Исламское сопротивление в Ираке» (прокси Ирана) решит «устроить Вьетнам» в пустыне во время эвакуации. Авианосцы дают возможность быстро ударить по любым силам, угрожающим конвоям.

Наказание за провал переговоров по СВПД

Венский процесс умер в декабре 2024 года. Иран требует исключения КСИР из террористического списка США, а Вашингтон — верифицируемого прекращения обогащения выше 3,67%. Дипломатический тупик полный. В таких условиях 3 авианосца — сигнал без перевода: «Вы отказались от серьезных переговоров — получите серьезные корабли». Тактика, опробованная еще при Трампе в 2019 году, но тогда два авианосца («Линкольн» и «Стэннис») заставили иранцев сбить свой же беспилотник. Сейчас ставки выше.

Демонстрация перед Китаем и Россией

Китай подписал с Ираном 25-летнее соглашение о военно-морском сотрудничестве, включая постройку базы в Чабахаре. Россия поставляет Ирану Су-35 и обучает пилотов в Сирии. 3 авианосца — это сообщение Пекину и Москве: «Никто не получает свободный проход в Индийском океане. Мы по-прежнему гегемон, даже если оставляем Ирак и Афганистан».

Что говорит Иран?

КСИР на прошлой неделе начал учения «Великий пророк-12» с пуском новых баллистических ракет Khaybar-Shekan-2 (дальность 2000 км, что достаточно для удара по любому из трех авианосцев). Командующий ВМС КСИР Али Реза Тангсири заявил:

Мы не ищем войны, но ни один авианосец не будет чувствовать себя в безопасности в Персидском заливе

Развернуты дополнительные батареи С-300 и отечественного «Бавар-373» на острове Абу-Муса — прямо напротив входа в Ормуз. Малых катеров-камикадзе с «шахид-136» на воде сотни.

Аналитики Тегеранского университета стратегических исследований уже трижды пересматривали шансы: лучшее, на что может надеяться Иран в случае конфликта, —потопить или серьезно повредить хотя бы один авианосец. При этом они понимают: 3 — это уже не случайность, а система.