Зачем американцам 3 авианосца у берегов Ирана?

Весной 2003 года американские авианосцы USS Abraham Lincoln, USS Theodore Roosevelt и USS Harry S. Truman работали в Персидском заливе и Аравийском море, обеспечивая прикрытие вторжения в Ирак. Тогда это казалось пиком военной экспансии США. Президент Джордж Буш‑младший выступал на палубе Lincoln под баннером Mission Accomplished. Через 20 лет история повторяется, но с совершенно иным смыслом.
В апреле 2025 года 3 авианосца США впервые с 2003 года находятся в зоне Ближнего Востока одновременно:
- USS Abraham Lincoln (CVN-72) — в Аравийском море,
- USS Gerald R. Ford (CVN-78) — в Красном море,
- USS George H.W. Bush (CVN-77) — в Индийском океане, недалеко от африканского побережья.
Разница между 2003 и 2025 годом колоссальна. Тогда американские войска уже стояли на иракской земле. Сейчас ни один американский солдат не готовится к наземному вторжению в Иран. Авианосцы — предвестник оккупации? Скорее, они — инструмент предельного военно-политического давления в ситуации, когда дипломатия зашла в тупик, а ставки стали выше, чем когда‑либо со времен холодной войны.
Мыс Доброй Надежды вместо Суэца
Самое показательное событие этого развертывания — не число авианосцев, а маршрут одного из них.
USS Bush направлялся из Норфолка (Вирджиния) в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) стандартным путем: через Атлантику, Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море. Но вместо этого он пошел вокруг Африки — мимо мыса Доброй Надежды.
Итого дополнительных 10 тыс. километров, около 20 суток хода. Для атомного авианосца с неограниченной дальностью плавания топливо — не проблема. Проблема — время и сигнал.
Почему США пошли в обход?
Ответ — хуситы. С конца 2023 года йеменское движение «Ансар Аллах» регулярно атакует коммерческие и военные суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Используются иранские противокорабельные ракеты (включая Al-Mandab 2, вариант китайского C-802), баллистические ракеты малой дальности и ударные дроны-камикадзе Samad-4.
Но главное, за 2024–2025 годы хуситы несколько раз демонстрировали способность поражать военные корабли США, а не только танкеры.
- В августе 2024 года одна из ракет разорвалась в 200 метрах от эсминца USS Mason, и ПВО сбила ее лишь на завершающем участке.
- В январе 2025 года хуситы заявили о попадании в эсминец USS Gravely — Пентагон тогда опроверг прямое попадание, но подтвердил, что ракета прошла опасную близко.
Для USS Bush и его ударной группы решение было очевидным: не рисковать. Риск потерять не просто корабль, а авианосец стоимостью 8,5 млрд дол. с 5 тыс. моряками и 70 боевыми самолетами политически неприемлем.
Но сам обход Африки — это признание того, что США больше не контролируют Красное море. Иранский прокси нанес ущерб американской свободе маневра, которого не было даже у советского флота в период холодной войны. Хуситы проигрывают в техническом оснащении, но выигрывают в психологии: 3 авианосца развернуты отчасти потому, что один из них побоялся плыть через пролив.
12 часов, которые решают все
USS Lincoln (Аравийское море) и USS Ford (Красное море) работают по уникальной схеме — перекрестное патрулирование с фиксированной сменой каждые 12 часов. Что это означает с военной точки зрения? Каждая ударная группа имеет на борту эскадрильи F/A-18E/F Super Hornet, а также EA-18G Growler для радиоэлектронной борьбы и E-2D Hawkeye для дальнего радиолокационного обнаружения. Палубная авиация США рассчитана на интенсивные операции, но обычно после крупных налетов следует «ночной перерыв» в несколько часов, когда самолеты не взлетают (техобслуживание, отдых пилотов, нехватка света для дозаправки).
Сейчас этого перерыва нет. Пока Lincoln готовит самолеты к вылету на 6 утра по местному времени, Ford заканчивает ночную смену. К 8 утра первого авианосца самолеты второго уже находятся над целями. Иранское время почти совпадает с саудовским и йеменским — зона покрытия обоих авианосцев перекрывает все ключевые объекты на южном побережье Ирана (включая порт Бендер-Аббас, остров Кешм и военно-морскую базу в Чабахаре).
Вывод аналитиков CENTCOM, который просочился в закрытые отчеты:
Противник не имеет возможности провести плановую смену караулов, зная, что в любой час над его батареями ПВО может появиться пара Super Hornet с AGM-158C LRASM
Для Ирана это означает, что концепция «часа тишины» — времени, когда американцы устали, а операторы иранских радарных станций меняются — перестала существовать. Небезопасно с 0 до 6 утра. Небезопасно в обеденный намаз. Небезопасно в пятницу. Психологическое истощение — часть стратегии.
Зачем Америке 3 авианосца прямо сейчас?
Здесь нет одной причины. Есть как минимум четыре непересекающиеся версии, и, вероятно, американское командование держит в уме все четыре
Удар по ядерной программе Ирана
Это самая очевидная, но и самая рискованная гипотеза. Последние отчеты МАГАТЭ (февраль-март 2025 года) показывают, что Иран накопил уже 210 кг урана, обогащенного до 60%, что это в 20 раз больше, чем нужно для условного «порога» в 5–10 кг для одного ядерного заряда. Разведка США считает, что Тегеран может провести финальную сборку бомбы за две недели, если примет политическое решение.
3 авианосца — это возможность трехволновой атаки. С Красного моря Ford бьет по западной ПВО Ирана и объектам в провинции Хузестан. Из Аравийского моря Lincoln — по центральным ядерным объектам в Натанзе и Фордо, защищенным горами. Bush в Индийском океане — резерв на случай вступления в войну «Хезболлы» и КСИР в Ормузском проливе.
Но проблема: наземной операции не будет, иранцы выводят из строя на два месяца Ормуз — цена нефти вырастает до 200 дол. за баррель. США не хотят этого перед выборами 2026 года.
Прикрытие вывода войск из Ирака и Сирии
США до сих пор держат 2500 военных в Ираке и 900 в Сирии. Переговоры о выводе затянулись. 3 авианосца — страховка на случай, если «Исламское сопротивление в Ираке» (прокси Ирана) решит «устроить Вьетнам» в пустыне во время эвакуации. Авианосцы дают возможность быстро ударить по любым силам, угрожающим конвоям.
Наказание за провал переговоров по СВПД
Венский процесс умер в декабре 2024 года. Иран требует исключения КСИР из террористического списка США, а Вашингтон — верифицируемого прекращения обогащения выше 3,67%. Дипломатический тупик полный. В таких условиях 3 авианосца — сигнал без перевода: «Вы отказались от серьезных переговоров — получите серьезные корабли». Тактика, опробованная еще при Трампе в 2019 году, но тогда два авианосца («Линкольн» и «Стэннис») заставили иранцев сбить свой же беспилотник. Сейчас ставки выше.
Демонстрация перед Китаем и Россией
Китай подписал с Ираном 25-летнее соглашение о военно-морском сотрудничестве, включая постройку базы в Чабахаре. Россия поставляет Ирану Су-35 и обучает пилотов в Сирии. 3 авианосца — это сообщение Пекину и Москве: «Никто не получает свободный проход в Индийском океане. Мы по-прежнему гегемон, даже если оставляем Ирак и Афганистан».
Что говорит Иран?
КСИР на прошлой неделе начал учения «Великий пророк-12» с пуском новых баллистических ракет Khaybar-Shekan-2 (дальность 2000 км, что достаточно для удара по любому из трех авианосцев). Командующий ВМС КСИР Али Реза Тангсири заявил:
Мы не ищем войны, но ни один авианосец не будет чувствовать себя в безопасности в Персидском заливе
Развернуты дополнительные батареи С-300 и отечественного «Бавар-373» на острове Абу-Муса — прямо напротив входа в Ормуз. Малых катеров-камикадзе с «шахид-136» на воде сотни.
Аналитики Тегеранского университета стратегических исследований уже трижды пересматривали шансы: лучшее, на что может надеяться Иран в случае конфликта, —потопить или серьезно повредить хотя бы один авианосец. При этом они понимают: 3 — это уже не случайность, а система.