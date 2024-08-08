Всемирный день кошек 2025: когда в России и в мире, открытки и поздравления

Сегодня Международный день кошек – этот праздник любят во всем мире. Когда, какого числа День кошек в России и в мире – 8 августа или 1 марта? Представляем открытки и поздравления с Днем кошек.

День кошек – один из самых теплых, пушистых и забавных праздников, такой же милый, как и его главные герои и героини – коты и кошки.

Когда День кошек в России и в мире?

Сколько раз в году отмечается День кошек? Не один и даже не два! Международный день кошек празднуют 8 августа, в 2025 году дата выпадает на пятницу. Всемирный день кошек был учрежден Международным фондом защиты животных (IFAW) и успешно прижился. Он отмечается с 2022 года.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, свои праздники кошек есть во многих странах мира. В России их целых два. Один празднуют 1 марта. Этот День кошек учредили в 2004 году Московский музей кошки и журнал "Кот и пес". С тех пор он отмечается ежегодно в первый день весны.

Еще один российский день кошек отмечается с 2005 года – это День петербургских котов и кошек. Его празднуют 8 июня. Спустя некоторое время после основания он стал называться всемирным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Всемирный день кошек – открытки

Кого и как можно поздравить с Днем кошек?

Прежде всего, конечно, поздравления стоит адресовать главным виновницам и виновникам торжества – кошкам и котам. Что именно это будет – решать хозяину, ведь только он лучше всего знает, что больше всего любит питомец. Можно угостить любимца вкусным лакомством, вручить ему новую игрушку, подарить шарик из кошачьей мяты или палочки мататаби. А можно просто уделить ему больше времени, поиграв с ним или погладив лишний раз.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Обрадуются поздравлению с Днем кошек и те, кто не представляет своей жизни без этих пушистых животных – их хозяева и просто поклонники. Им можно отправить смешную или просто красивую открытку с Международным днем кошек. Такие картинки можно найти и скачать бесплатно в интернете, в посвященных празднику материалах СМИ или на сайтах открыток и поздравлений.

Поздравления с Днем кошек

Приятным дополнением к открытке станет поздравление с Днем кошек. Его можно написать своими словами, а можно найти в интернете, на тех же ресурсах, что и открытки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вот примеры возможных поздравлений с Днем кошек.

Поздравляю тебя с Всемирным днем кошек! Желаю, чтобы твои пушистые друзья никогда не покидали тебя, не болели и не хандрили. Пусть котики приносят счастье и радость и пусть все будет замурчательно!

С Днем кошек! Сегодня мы чествуем наших любимцев! Что бы ни случилось, они всегда с нами, украшают нашу жизнь, дарят нам уют и даруют спокойствие! Здоровья тебе и твоим котам! Будьте счастливы!

Сегодня большой праздник – День кошек! Эти милые пушистики живут с нами уже тысячи лет, и невозможно представить, как бы мы обходились без них. Желаю самого нежного мурчания, самой мягкой шерстки под рукой, самого веселого топотания по ночам и самого сладкого отдыха-сна по утрам!