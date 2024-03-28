Вестник Кавказа

Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?

"Вестник Кавказа"
Стамбульские коты стали легендой: пушистые зверьки живут на улицах этого турецкого города и чувствуют себя настоящими его хозяевами. Сегодня, во Всемирный день кошек, показываем на фото, как выглядит кошачий рай в Стамбуле.

Кошки в Стамбуле – это не просто неотъемлемая часть городского пейзажа, но и местная достопримечательность. Представить себе этот древний город без котиков совершенно невозможно.

Грациозных зверьков можно увидеть практически повсюду. И местных жителей это нисколько не смущает, а наоборот – котов в Стамбуле уважают и чтут.

Сегодня, 8 августа, в "профессиональный" праздник пушистиков – Всемирный день кошек – представляем самые милые фото стамбульских котов.

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Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кошки в Стамбуле: как живет самый кошачий город в мире?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
585 просмотров

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