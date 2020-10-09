Бакинские коты: пушистые и вальяжные – настоящие хозяева Баку

День уважения к кошкам отмечается сегодня во всем мире, но особенно подходит он для Баку. Где-где, а в столице Азербайджана котов действительно уважают и любят. Покажем на фото, как и чем живут бакинские кошки.

Баку – один из тех городов, вроде Стамбула и Рима, где иногда кажется, что главные жители его – именно кошки, которые любезно позволяют людям временно обитать рядом с собой и, конечно, подкармливать себя.

Бакинские уличные коты совершенно не боятся людей, а люди никогда не обижают их, относясь к грациозным пушистым созданиям если не с пиететом, то уж точно с большим уважением.

Сегодня, 28 марта, во Всемирный день уважения к кошкам, "Вестник Кавказа" показывает на фото, как живут коты и кошки в Баку.