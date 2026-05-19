Вознесение Господне 2026: красивые открытки и поздравления

Представляем красивые открытки и поздравления с праздником Вознесения. Расскажем, когда отмечать праздник, как поздравить близких, чего нельзя делать в этот день.

Открытки с Вознесением Господним

Сегодня православные вспоминают о Вознесении на небо Иисуса Христа. Согласно Евангелиям, описывающим земную жизнь, учение, чудеса, распятие и воскресение Христа, на 40-й день после воскресения он вознесся в царство своего небесного отца, завершив великое земное служение, целью которого было направить людей на путь покаяния и спасения, даровать им избавление от смерти.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда Вознесение 2026?

Вознесение Господне православные ежегодно отмечают в четверг, на 40-й день после Пасхи. Все эти 40 дней Иисус Христос являлся ученикам, укрепляя их веру и готовя к принятию святого духа. Своим вознесением Христос показал, что человек может пребывать с Богом всегда.

В 2026 году Вознесение приходится на 21 мая. В среду вечером служится праздничное Всенощное бдение, в четверг утром совершается Литургия. А через десять дней Церковь будет праздновать Троицу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чего нельзя делать в праздник Вознесения?

Поста в Вознесение нет. Однако в этот день не стоит:

устраивать шумные застолья

отказываться от молитвы

ссориться

сквернословить

венчаться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Вознесением Господним

Поздравляю с Вознесением Господним! В этот светлый праздник желаю вам всего самого наилучшего! Пусть Господь не оставляет вашу семью! Пусть ангелы хранят вас и ваших близких! Будьте счастливы!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Примите мои поздравления с Вознесением! Этот светлый праздник напоминает нам о том, что выше и важнее всего. Пусть свет Господней благодати освещает ваш путь! Мира, добра, любви!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравляю с праздником Вознесения Господня! Желаю здоровья, света и тепла! Желаю, чтобы вера всегда поддерживала тебя и направляла только по истинному пути!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С праздником Вознесения Господня! Сегодня очень радостный день, и пусть у тебя все будет замечательно! Пусть твои родные и близкие живут в счастье и любви! Пусть дом будет полная чаша! Благодати, мира и добра!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравляю с Праздником Вознесения! В этот светлый день само небо как будто излучает благость и любовь! Желаю гармонии, мира в душе и только добрых побуждений!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"