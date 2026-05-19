Вознесение Господне 2026: красивые открытки и поздравления

Открытки с Вознесением Господним
Сегодня православные вспоминают о Вознесении на небо Иисуса Христа. Согласно Евангелиям, описывающим земную жизнь, учение, чудеса, распятие и воскресение Христа, на 40-й день после воскресения он вознесся в царство своего небесного отца, завершив великое земное служение, целью которого было направить людей на путь покаяния и спасения, даровать им избавление от смерти.
Когда Вознесение 2026?
Вознесение Господне православные ежегодно отмечают в четверг, на 40-й день после Пасхи. Все эти 40 дней Иисус Христос являлся ученикам, укрепляя их веру и готовя к принятию святого духа. Своим вознесением Христос показал, что человек может пребывать с Богом всегда.
В 2026 году Вознесение приходится на 21 мая. В среду вечером служится праздничное Всенощное бдение, в четверг утром совершается Литургия. А через десять дней Церковь будет праздновать Троицу.
Чего нельзя делать в праздник Вознесения?
Поста в Вознесение нет. Однако в этот день не стоит:
- устраивать шумные застолья
- отказываться от молитвы
- ссориться
- сквернословить
- венчаться.
Поздравления с Вознесением Господним
Поздравляю с Вознесением Господним! В этот светлый праздник желаю вам всего самого наилучшего! Пусть Господь не оставляет вашу семью! Пусть ангелы хранят вас и ваших близких! Будьте счастливы!
Примите мои поздравления с Вознесением! Этот светлый праздник напоминает нам о том, что выше и важнее всего. Пусть свет Господней благодати освещает ваш путь! Мира, добра, любви!
Поздравляю с праздником Вознесения Господня! Желаю здоровья, света и тепла! Желаю, чтобы вера всегда поддерживала тебя и направляла только по истинному пути!
С праздником Вознесения Господня! Сегодня очень радостный день, и пусть у тебя все будет замечательно! Пусть твои родные и близкие живут в счастье и любви! Пусть дом будет полная чаша! Благодати, мира и добра!
Поздравляю с Праздником Вознесения! В этот светлый день само небо как будто излучает благость и любовь! Желаю гармонии, мира в душе и только добрых побуждений!
Прими мои поздравления с праздником Вознесения Господня! Верь в лучшее и оно обязательно сбудется. Пусть ангелы охраняют твою душу, и пусть жизнь будет тихой и мирной! У тебя все получится!