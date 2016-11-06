Военный разведчик рассказал о трех направлениях работы Рихарда Зорге

В этом году отмечается 130-летие со дня рождения Героя Советского Союза, разведчика Рихарда Зорге (1895-1944). О самом эффективном шпионе XX века «Вестнику Кавказа» рассказал ветеран военной разведки, историк, генерал-лейтенант в отставке Вячеслав Кондрашов - автор книги «Военные разведки во Второй мировой войне» и одной из книг серии ЖЗЛ о Зорге.

Вячеслав Кондрашов выразил мнение, что Рихард Зорге был разносторонней личностью:

Он был храбрым военным. Он был партийным активистом. Он был журналистом. Он мог добиться успеха по каждому из этих направлений. Но он выбрал другое - стал обеспечивать безопасность Советского Союза, поступив для продолжения своей деятельности в Разведывательное управление Красной Армении.

По словам Кондрашова, Зорге добился высочайших результатов по трем основным аспектам разведывательной деятельности:

Зорге был выдающимся вербовщиком, мог работать с разными людьми и лично привлек к сотрудничеству несколько десятков особо ценных агентов. Зорге был крупным организатором и смог наладить работу нелегальных резидентур советской военной разведки в Китае и Японии, которые работали длительное время с высоким результатом. Зорге был информатором-аналитиком, который лично готовил все донесения, лично обобщал всю поступающую информацию и делал выводы, которые всегда подтверждались. Его информация позволила Москве знать о всех планах, которые принимались в высших руководящих органах японского руководства. О заседаниях правительства, о заседаниях тайного имперского совета, где готовили решения о векторе направления агрессии – на южном или на северном направлении.

Зорге удалось добыть информацию о том, что планировали, какие решения принимали. В частности, ему стало известно, что японцы в 1936 году намерены внезапно захватить Монгольскую Народную Республику и включить ее в состав своего марионеточного государства. Получив эту информацию, Сталин принял необычное решение – он вызвал американского корреспондента и дал ему интервью, в котором сказал о том, что Москве известно об агрессивных планах Японии, но в этом случае Советский Союз окажет прямую военную поддержку и сорвет японскую провокацию.

- Вячеслав Кондрашов

По его словам, Япония после этого никаких акций не предпринимала, но независимость и безопасность важного союзника СССР - Монгольской Народной Республики - оставалась на высоком уровне.

Зорге сообщил о том, что планируется крупная военная провокация на Халхин-Голе, причем раскрыл японскую группировку, направление наступательных действий, а самое главное, он сообщил в Москву о том, что это не полноценная война Японии против Советского Союза, а просто проверка возможностей Красной Армии. Причем он сообщил и о результатах этой проверки, когда японское военное командование и политическое руководство оказалось в шоке из-за того, что Красная Армия в кратчайшие сроки разбила всю японскую группировку, и там надолго забыли о какой-либо войне против СССР.

- военный разведчик

Кондрашов рассказал также, что Зорге добывал важную информацию и о планах Третьего Рейха, хотя находился в нескольких тысячах километров от Берлина, от мест, где принимались решения:

Накануне войны он сообщил о том, что Германия готовится напасть на Советский Союз: в приграничных районах создана группировка в составе 150 полностью укомплектованных дивизий Вермахта. Он также довел до сведения, что война начнется во второй половине июня. А уже после начала Великой Отечественной войны Зорге сообщал очень важную информацию о том, что японцы не собираются немедленно наступать на Советский Союз, они будут выжидать и ждать результатов, которые достигнет Вермахт в сражениях против СССР.

Самой важной информацией, добытой Зорге, Кондрашов назвал телеграмму, направленную в Москву в сентябре, где говорилось, что японцы приняли окончательное решение до конца 1941 года не предпринимать какие-либо наступательные действия на дальневосточном направлении:

Это позволило ставке главного командования принять очень важное решение о переброске боеспособных соединений под Москву в тот момент, когда там ситуация носила очень сложный характер для Красной Армии. Прибытие этих войск внесло перелом в развитие событий и в то, что штурм Москвы не удался, и потом началось успешное контрнаступление Красной Армии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Говоря о памятнике разведчику на его родине, в Баку, Вячеслав Кондрашов заметил: