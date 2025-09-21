Весеннее равноденствие 2026: что это такое, когда будет, как отмечали славяне, ритуалы

Рина Фельдман
20 марта Северное полушарие встречает астрономическую весну, а в Южном - наступает осень. Что такое весеннее равноденствие, чем оно отличается от солнцестояния, какие ритуалы проводят в этот день, и как его отмечали славяне?

С древности дню весеннего равноденствия отводилась важная роль как с точки зрения сельского хозяйства - основополагающей сферы деятельности человека, так и с точки зрения эзотерики. 

Что такое весеннее равноденствие и во сколько оно будет? 

Если говорить простыми словами, весеннее равноденствие - это момент, когда Солнце в зените оказывается точно над экватором. Ось вращения Земли становится перпендикулярной условной линии, соединяющей центр нашей планеты и Солнца, в связи с чем продолжительность дня и ночи во всём мире приблизительно равна и составляет 12 часов. Когда говорят ”день и ночь равны”, имею в виду как раз равноденствие. С дня весеннего равноденствия продолжительность светового дня будет увеличиваться вплоть до летнего солнцестояния, которое в 2026 году приходится на 21 июня. Точное время весеннего равноденствия в 2026 по МСК: 17:45:53. День недели, в который в этом году наступает астрономическая весна, это пятница. 

Чем равноденствие отличается от солнцестояния?

И равноденствие, и солнцестояние происходит дважды в год, однако это два разных астрономических явления. 

Равноденствие отмечает дни (весной, осенью), когда день равен ночи, а солнцестояние - самый длинный (летом) и самый короткий (зимой) дни в году. 

С дня солнцестояния световой день начинает увеличиваться (зимой) или уменьшаться (летом). 

В солнцестояние Солнце оказывается в самой верхней (летом) или в самой нижней (зимой) точке в небе; в дни равноденствия Солнце точно над экватором. 

Весеннее равноденствие - это праздник? 

Весеннее равноденствие настолько значимое явление, за которым разные цивилизации наблюдают тысячи лет, что оно действительно стало праздником во многих культурах: 

  • иранские и тюркские народы в день весеннего равноденствия отмечают праздник Навруз, который изначально был зороастрийским фестивалем. Празднику, который в 2026 году отмечается 20 марта, более трёх тысяч лет. В Иране, в частности, день весеннего равноденствия знаменует начало Нового года; 
  • в Японии праздник весеннего равноденствия связан с буддизмом и называется он Сюмбун-Но хи. Фестиваль, длящийся неделю, отмечает конец зимы и считается временем обновления. Традиционно, в это время японцы ходят на кладбище, убирают на могилах близких и делают особые подношения для предков, чтобы подпитать их для следующей жизни; 
  • жители Англии в день весеннего равноденствия собираются на Стоунхендже - археологическом памятнике, которому более 5 тысяч лет, чтобы отметить начало астрономической весны. 
  • праздник весеннего равноденствия у кельтов назывался Остара и был посвящен древнегерманскому божеству Эостре (Остаре), связанному с пробуждением природы. Традиции Остары, в том числе крашеные яйца и символизирующие плодородие кролики, со временем были переняты католической пасхальной традицией. 

Весеннее равноденствие у славян 

Славяне встречали весну фестивалем, который позднее получил название Масленица. Языческое торжество, посвященное весеннему равноденствию, у древних славян длилось неделю, и, как и сегодняшняя Масленица, было широким и хлебосольным. С принятием христианства дата Масленицы была смещена таким образом, чтобы предшествовать Великому посту, а непосредственно день весеннего равноденствия был замещён праздником Сороки: так в народе называют День Сорока Севастийских мучеников, который всегда отмечается 22 марта. Считалось, что в Сороки прилетают жаворонки, отсюда и второе название народного праздника, посвящённого наступлению астрономической весны - Жаворонки. В этот день пекли обрядовое печенье в форме птичек-жаворонков, которыми встречали весну и прогоняли зиму. 

Проводили славяне и обряды в день весеннего равноденствия: 

  • в печенье клали монетки и кольца. Те, кому попадалась монетка, могли рассчитывать на достаток, а девушки, вытягивавшие кольцо, надеялись на скорое замужество; 
  • хозяйки делали из соломы гнезда и клали в них яйца из теста, чтобы куры хорошо неслись. 
  • Также в этот день гадали, стараясь предугадать, каким будет будущий урожай и погода. 

Как отмечают день весеннего равноденствия? 

В России день весеннего равноденствия отмечать не принято, поскольку он не относится к категории ни государственных, ни народных праздников. Тем не менее, если хочется, можно поздравить родных и близких, отправив им приветственное сообщение и пожелав чего-нибудь хорошего в день наступления астрономической весны. 

Весеннее равноденствие в эзотерике 

С точки зрения эзотерики весеннее равноденствие - очень хорошее время, напоминающее человеку о взаимосвязанности всего сущего и цикличности природы. В этот период люди нередко ощущают пробуждение жажды жизни и энергии. Кроме того, весеннее равноденствие, которое принято считать астрономической весной, также начало астрологического года: начинается сезон Овна, первого знака зодиака, который символизирует такие качества как смелость и страсть. Это время - период обновления энергии, зарождения новых инициатив и прилива сил. 

Ритуалы в день весеннего равноденствия 

На протяжении тысячелетий цивилизации и культуры по всему миру в день весеннего равноденствия проводили всевозможные ритуалы и обряды, связанные, в первую очередь, с желанием обновления и обеспечения урожайного сезона. В современном мире ритуалы весеннего равноденствия, в первую очередь, направлены на восстановление эмоционального баланса и создания приятной атмосферы. Чтобы хорошо провести 20 марта, можно сделать следующее: 

  • убрать в доме, в том числе выбросить старые и ненужные вещи; 
  • очистить пространство с помощью ароматных трав и благовоний, например, шалфея и пало санто; 
  • посадить семена, как это делали многие аграрные культуры древнего мира; 
  • встретить рассвет, чтобы увидеть, как встает солнце, знаменуя начало нового времени года; 
  • принять ванну с травами и ароматическими маслами, чтобы расслабиться и отпустить прошлое. 
