Великие женщины в Библии: кем они были и что сделали?

Библейские женщины нередко играют не меньшую, а иногда и большую роль, чем библейские персонажи-мужчины. Кем были самые великие женщины Писания, чем они прославились и какую роль сыграли?

Библия, священная книга двух авраамических религий, иудаизма и христианства, содержит огромное количество персонажей, которые в разные эпохи совершали великие дела во славу Господа. Подавляющее большинство библейских персонажей - это мужчины, всего их в Ветхом и Новом завете почти 1200. В свою очередь женщин в Священном писании гораздо меньше: чуть более 200. В процентом соотношении это примерно 17% от всех действующих лиц Библии.

Ева: первая женщина на Земле

Ева - первая женщина и второй человек, созданный Богом. История Адама, первого мужчины, и Евы излагается в первой книге Библии под названием Бытие. Ева, сотворенная Господом из ребра Адама, жила вместе со своим мужем, Адамом, в райском саду до тех пор, пока змей не убедил праматерь всех людей на Земле съесть запретный плод от Древа познания добра и зла. В наказание Бог изгнал Адама и Еву из райского сада. Очень долгое время Ева теологами упоминалась, в первую очередь, в контексте первородного греха, однако в последние годы ее роль переосмысливается. Сегодня ряд библеистов признают, что Ева, как второй человек, более совершенное создание, поскольку создана она была из плоти, а не из праха Земли, как Адам.

Сарра: мать израильского народа

Один из главных матриархов Библии - Сарра, жена Авраама и мать Исаака. История Сарры занимает одно из центральных мест в еврейской Библии: она сыграла важную роль в завете между Богом и Авраамом. В Книге Бытия Сарра описывается как прекрасная и гостеприимная женщина, которая, однако не могла иметь детей вплоть до тех пор, пока ей не исполнилось 90 лет. Сарра была избрана Господом, чтобы стать матерью еврейского народа: ее сын, Исаак, стал вторым патриархом Израиля. Сарра была набожной женщиной, верящей в то, что Господь может сотворить чудо, но при этом в Бытии она описывается как вполне земная женщина, которая ради своей семьи и своего ребенка готова на сложные поступки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есфирь: спасительница евреев

История Есфирь или Эстер описывается в Книге Есфири. Эта молодая еврейка, будучи сиротой, была воспитана своим родственником, Мордехаем, который занимал скромный пост при дворе персидского царя. Со временем Есфирь стала женой правителя Персии, скрывая при этом свое еврейское происхождение. Когда один из придворных, Аман, убедил царя убить всех евреев в империи, Есфирь вмешалась, дабы предотвратить геноцид. После трехдневного поста она пришла к царю, чтобы раскрыть свое происхождение. В результате Аман был казнен, а евреем была дарована возможность защищать себя. История храброй молодой Эстер или Есфирь дала начало еврейскому празднику Пурим, отмечающему освобождение иудеев от угрозы уничтожения.

Мария: мать Иисуса Христа

Дева Мария сыграла ключевую роль в появлении новой религии: христианства. Повинуясь Божьей воле, Дева Мария родила Иисуса Христа - искупителя человеческих грехов. Согласно Евангелиям Нового завета, Мария была в числе самых преданных последователей Христа, и впоследствии присутствовала не его казни. История Девы Марии или Богородицы - это история истинно верующей женщины, на долю которой выпало страшное испытание: увидеть смерть своего ребенка, но это не сломило ни ее веры, ни ее воли.

Мария Магдалина: преданная ученица Христа

Мария Магдалина родом из галилейского города Магдала, стала одной из самых первых последователей Иисуса из Назарета. Согласно Евангелию от Луки, Иисус исцелил ее от семи демонов, после чего она всегда и везде была рядом со Спасителем, и, как и Дева Мария, присутствовала на распятии. Согласно ранним христианским текстам, она была не просто ученицей Христа, но и его доверенной соратницей. Евангелие от Иоанна сообщает, что именно Мария Магдалина первой увидела Христа после воскрешения, о чем возвестила апостолам. Согласно Писанию, Мария много сделала для верующих после того, как Иисус завершил свой земной путь. Мария Магдалина, как библейский персонаж, играет крайне важную роль, поскольку своим примером она показала, что женщина может проповедовать и нести Слово Божье людям.