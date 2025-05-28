В Москве отметили День независимости и День Вооруженных сил Азербайджана

Сегодня посольство Азербайджана в России организовало прием, посвященный сразу двум праздникам - Дню независимости, отмечаемому 28 мая, и Дню Вооруженных сил, который празднуется 26 мая. Организаторы исходили из того, что гарант суверенитета любого государства – сильная армия.

Об истории Вооруженных сил рассказал посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев:

В 1993 году с возвращением к власти общенационального лидера Гейдара Алиева началось формирование армии по современному образцу, которое затем было успешно дополнено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эта линия превратила Вооруженные силы в самую мощную армию региона, способную решать поставленные перед ней задачи в минимальные сроки с максимальной эффективностью. Как следствие, Азербайджан полностью восстановил свою целостность и суверенитет, одержав победу в 44-дневной войне, тем самым заложив основу для мира и процветания.

Продолжается тесное сотрудничество между оборонными ведомствами Азербайджанской Республики и Российской Федерации… В 17 высших учебных заведениях Министерства обороны РФ по разным специальностям проходят обучение 164 военнослужащих Азербайджанской армии. Из них 144 курсанта, 20 офицеров… Это подтверждает высокий уровень сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран и неоспоримый вклад РФ в кадровый потенциал азербайджанской армии

- Рахман Мустафаев

По инициативе верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, с 2014 года каждые два года проводится международная оборонная выставка ADEX, ставшая крупнейшим мероприятием, посвященным оборонной промышленности. В прошлом году в ADEX участвовало 200 компаний из 19 стран мира.

- посол Азербайджана

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин поздравил Азербайджан с праздником от имени всего российского внешнеполитического ведомства и министра иностранных дел Сергея Лаврова, напомнив, что история российско-азербайджанских отношений, связанная миллионами нитей родственных уз и бережным сохранением традиций, нравственных ценностей, знала немало славных страниц. Он, в частности, упомянул, что в Великой Отечественной войне участвовало свыше 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана и многие из них отдали свои жизни за наше мирное будущее.

Азербайджанский народ в семье других народов Советского Союза добился быстрого хозяйственного и культурного подъема. Воодушевляющими темпами была проведена техническая реконструкция нефтяного хозяйства на основе самых передовых по тем временам технологий. Вводились в действие новые нефтяные месторождения, строились крупные предприятия химической, машиностроительной промышленности. В итоге уже к 1940-му году по сравнению с довоенным 1913 годом добыча черного золота увеличилась почти в три раза, а выпуск промышленной продукции - в шесть раз.

- Михаил Галузин

Он напомнил, что масштабные инвестиции в нефтяную промышленность осуществлялись на протяжении всего советского времени, благодаря чему она стала прочным фундаментом для экономического роста и процветания независимого Азербайджана.

Символом дружбы народов замминистра назвал фигуру Гейдара Алиева, который будучи первым заместителем председателя Совета министров СССР лично курировал строительство Байкало-Амурской магистрали протяженностью свыше 4 тысяч километров; именно при нем был подписан межгосударственный Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности 1997 года. Заложенные Гейдаром Алиевым основы российско-азербайджанских отношений, принципы стратегического партнерства получили развитие в современных условиях. Свидетельством дальнейшего укрепления сотрудничества стало подписание высшего уровня в Москве 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Галузин особо отметил, что Москва и Баку пришли к разрешению последствий крушения самолета AZAL 25 декабря 2024 года:

Мы вновь выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших и уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и общих интересов будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и сотрудничества.

Также, по словам замминистра, Россия поддерживает усилия Азербайджана и Армении, направленные на полную и всестороннюю нормализацию отношений:

Готовы помогать Баку и Еревану разблокировать транспортные коммуникации, в решении гуманитарных вопросов, предоставить российскую площадку для подписания мирного соглашения. Видим существенный потенциал на платформе регионального сотрудничества 3+3, объединяющей Россию, Иран, Турцию, Азербайджан, Армению, Грузию. Этот механизм, созданный по инициативе президентов Азербайджана и Турции, Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана призван способствовать разрешению всех региональных вопросов.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко:

Российско-азербайджанские отношения сегодня демонстрируют позитивную динамику. Все наиболее сложные вопросы сегодня решены благодаря политической воле президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Мы рассчитываем, что тенденция на полномасштабное восстановление отношений, их развитие в политической, экономической сфере, в области культурного обмена, межрегионального сотрудничества в 2026 году получит новую позитивную динамику.

Отношения между Россией и Азербайджаном - ключевые с точки зрения стабильности и предсказуемости развития обстановки как в прикаспийском регионе, так и на Южном Кавказе. Конструктивная часть российского экспертного сообщества поздравляет Азербайджан с одним из важнейших государственных праздников и выражает уверенность, что в 2026 году получит дальнейшее развитие трек на взаимодействие между мозговыми центрами России и Азербайджана во имя благополучия, устойчивого развития и движения вперед народов наших стран.

- Коротченко

Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев:

От всей души поздравляю всех земляков с Днем независимости Азербайджана. 108 лет назад Азербайджан получил независимость, потом был коммунистический строй, и уже более 30 лет Азербайджан – независимое государство. Он очень изменился в лучшую сторону. Мои гости посещают Азербайджан с большим удовольствием, очень хвалят азербайджанский народ. Я горжусь тем, что всем моим гостям нравится в Азербайджане.

Азербайджан - государство, с которым считаются многие в мире. Там каждый год проходит много разных мероприятий на государственном уровне. Это говорит о том, что Азербайджан достиг высокого уровня развития.

- Герман Захарьяев

Азербайджанская и российская оперная певица, народная артистка Азербайджана Динара Алиева: