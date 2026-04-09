В Москве отметили 92-летие Александра Дзасохова

В начале апреля советскому и российскому дипломату, экс-главе Северной Осетии Александру Дзасохову исполнилось 92 года. К его дню рождения был снят биографический фильм «Медианы судьбы», который вчера показали в Москве.

Более 60 лет Александр Дзасохов осуществлял дипломатические и гуманитарные миссии в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, а в наиболее сложные для Кавказа годы вернулся на малую родину, возглавив Северную Осетию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доктор философских наук, профессор, экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов:

Александр Дзасохов - уникальный человек, который утвердился на самом высоком уровне в советское время и не потерялся после развала Советского Союза. Поскольку это человек глубоко интеллектуальный и порядочный. На любом посту он всегда был на высоте. При Дзасохове удалось обустроить Северную Осетию, поскольку к нему прислушивались в федеральном центре. У него были хорошие отношения с президентом России, дружеские – с Евгением Примаков, а Расул Гамзатов называл его просто «Саша».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Я сам ориентировался на Александра Сергеевича Дзасохова по многим параметрам, я у него учился, хотя он об этом и не знал. Когда я узнал, что сегодня будут показывать фильм про Александра Сергеевича, с удовольствием пришел посмотреть. Скоро я собираюсь поехать к нему в Осетию, а сейчас желаю ему здоровья, долгих лет благополучной жизни, чтобы не терял стойкости духа, служил и родной Осетии, и великой России.

- Рамазан Абдулатипов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сенатор Ильяс Умаханов:

На Кавказе множество легенд, а политической легендой мы считаем Александра Сергеевича Дзасохова, который одинаково мощно проявил себя и в политике, и в дипломатии, и в науке, и в образовании. Он остается замечательным маяком для подрастающего поколения, поскольку воспитал целую плеяду выдающихся последователей, которые проявили себя в разных областях жизни. Я с большим пиететом и уважением отношусь и к нему, и ко всем добрым делам, которые под его руководством, при его личном участии были сделаны во имя нашей великой страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тимур Кусов, автор и режиссер фильма, председатель союза журналистов Северной Осетии:

Я всю свою журналистскую карьеру мечтал снять фильм об Александре Дзасохове. Мои старшие коллеги, известные на Кавказе выдающиеся режиссеры, несколько раз делали работы об Александре Сергеевиче. И мне тоже хотелось прикоснуться к этой теме, почувствовать, понять масштаб личности Александра Сергеевича в мировой политике.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Я познакомился с Александром Сергеевичем, а, когда он уже был президентом Северной Осетии. Мне было 18 лет. Но и по сей день я узнаю и открываю для себя книгу большой жизни, страницы которой имеют огромную ценность для сегодняшнего дня, для будущего, не только для истории. Сегодня как никогда важно знать историю нашей страны, достижения нашей отечественной дипломатии. На этих достижениях до сих пор многое держится благодаря таким людям как Александр Сергеевич. Сняв фильм, мы поставили точку с запятой. Сейчас мы снимаем телевизионный документальный фильм, где Александр Сергеевич подробно расскажет о том, как менялась страна, как она достигала больших побед, и о тех событиях, участником которых был он сам.

- режиссер