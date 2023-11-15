В Грузии фиктивный брак становится уголовным преступлением

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

За фиктивные браки с иностранцами в Грузии вскоре будут не только штрафовать, но могут приговорить к домашнему аресту. Причиной нововведения стал взрывной рост числа браков грузинских граждан с гражданами беднейших стран.

Зачем нужны поправки в Уголовный кодекс?

Инициатором внесения изменений в УК стало МВД, которое отвечает за регулирование миграционных процессов. Соответствующие службы МВД каждый день выдворяют по несколько десятков граждан государств Азии и Африки, незаконно находящихся в Грузии. Они приезжают как туристы и студенты, но трудоустраиваются и, как считается, отнимают работу у местных жителей.

Оппозиция и популярные блогеры часто критикуют МВД и правящую партию «Грузинская мечта» за «попустительство чужакам», и в условиях политического противостояния власти не могли не отреагировать на эти настроения.

При этом многих выдворить не удается, поскольку они обзавелись свидетельством о браке с гражданином Грузии. Проверки подтверждали фиктивный характер брака, но юридические механизмы для его пресечения отсутствовали.

Как будут проверять брак?

Сотрудники МВД, соцслужб и миграционного департамента будут проверять «подозрительные браки» и при обнаружении мошенничества, передадут материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Иностранцу при этом грозит принудительная высылка и запрет на въезд в страну в течение 10 лет, грузинским гражданам – крупный штраф или домашнее заключение на несколько месяцев. Приговор будет выносить суд первой инстанции, но не по гражданским, а уголовным делам.

Впрочем, юристы утверждают, что доказать фиктивность брака будет непросто. Защита потребует доказательств не только фиктивного существования семьи (мало ли сколько семей распались, но сохраняются на бумаге) но и умысла – получения таким способом ВПЖ в Грузии.

Лишат ли грузинских граждан права на безвизовые поездки в Европу?

Скоро Еврокомиссия рассмотрит предложение о прекращении соглашения 2017 года о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Шенгенского соглашения в туристических целях.

В Европе считают серьезной проблемой не только то, что около 300 тыс. «туристов» из Грузии остались в Европе в поисках работы, а некоторые занимаются криминальной деятельностью, но и рост числа уроженцев стран Азии и Африки, которые сначала получили ВНЖ в Грузии (причем многие фиктивно), а затем предъявили европейским пограничникам безвизовый грузинский паспорт и переехали в Европу.

Этот поток в Европу, и без того страдающую от незаконной миграции, нарастает с каждым годом. Принимая новые антимигрантские меры, Тбилиси пытается продемонстрировать Брюсселю, что готов решать проблему.