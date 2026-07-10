Узбекские овощи и фрукты в России: сколько их, почему запретили и как это повлияет на цены?

С 23 июля Россельхознадзор запретил ввоз в Россию овощей и плодов от узбекских производителей. Под запрет попала продукция пяти компаний, поставляющих в Россию капусту, зелень, помидоры, свеклу, лук и виноград. Причина: неоднократное выявление в продукции вредителей и вирусов

Сколько всего овощей и фруктов поставляет Узбекистан в Россию, насколько новые ограничения Россельхознадзора повлияют на цены и когда запрет будет снят?

Сколько узбекских овощей и фруктов попадают в Россию?

Экспорт узбекских овощей и фруктов растёт из года в год: по данным за 2025 год, поставки плодоовощной продукции страны увеличились более чем на 6%, обеспечив производителям более $2 млрд прибыли. Основные импортёры узбекской продукции - это Россия, Китай, Казахстан и Афганистан, причём Россия - главный рынок сбыта. Из 2,2 млн тонн овощей и фруктов, около 900 тысяч тонн или 40% от всего узбекского экспорта оказывается на российских прилавках. В денежном выражении это примерно $850 млн.

Что Узбекистан поставляет в Россию?

Узбекистан обеспечивает российский рынок как свежими овощами и фруктами, так и продуктами их переработки. Свежая продукция поставляется в основном весной, летом и ранней осенью.

Основу весеннего, летнего и осеннего экспорта в Россию составляют:

черешня

абрикосы и персики

виноград

дыни и арбузы

гранат

В период межсезонья наиболее популярны:

узбекские помидоры

репчатый лук

капуста - белокочанная и цветная

морковь и свекла.

Также Узбекистан поставляет в Россию переработанную агропродукцию:

орехи - арахис, миндаль и фисташки

бобовые - фасоль и маш

сухофрукты - изюм, курагу и чернослив.

Узбекские овощи и фрукты в российском импорте

Узбекистан - главный поставщик винограда и изюма в Россию, а в списке основных экспортёров страна на четвёртом месте после Турции, Эквадора и Египта. В последние несколько лет импорт узбекских овощей и фруктов стабильно растёт. Резкий скачок более чем на 100 тонн был зафиксирован в 2024 году: тогда из Узбекистана впервые было поставлено более 800 тысяч тонн овощей и фруктов. В 2025 году импорт увеличился еще больше, почти до 900 тысяч тонн, в основном за счёт винограда и косточковых фруктов - персиков, абрикосов и черешни.

Как запрет на узбекские овощи повлияет на российский рынок?

По состоянию на конец июля 2026 года, под запрет попали всего пять узбекских компаний из сотен, которые поставляют продукцию на российский рынок. Это не более 1-2% всего узбекского импорта овощей и фруктов, то есть фактически их отсутствие не должно каким-то значительным образом повлиять ни на цены, ни на предложение на российском рынке.

Как часто Россельхознадзор запрещает узбекскую продукцию?

В последние несколько лет Россельхознадзор не вводил конкретных карантинных мер в отношении узбекской продукции, однако в партиях овощей и фруктов, поступавших из центральноазиатской страны, неоднократно обнаруживались карантинные объекты: вредители и вирусы. Периодически абрикосы, персики, нектарины, гранаты, томаты и виноград в разных объёмах - от нескольких до сотен тонн - попадали под ограничения Россельхознадзора: часть овощей и фруктов уничтожалась, часть подверглась обеззараживанию для дальнейшей реализации на территории России.

Впервые слухи о том, что Россия собирается ввести запрет на узбекскую плодоовощную продукцию появились в конце мая 2026 года, однако тогда служба по фитосанитарному надзору заявила, что проводит переговоры с узбекской стороной по обеспечению безопасности ввозимой продукции в связи с большим количеством случаев выявления опасных вредителей и вирусов. В итоге запрет всё-таки был введен два месяца спустя в отношении пяти узбекских поставщиков.

Что не так с овощами и фруктами из Узбекистана?

Фрукты и овощи в Узбекистане в основном производятся мелкими частными хозяйствами, которые называются дехканы. На них приходится более 60% всей сельхозпродукции, выращиваемой в стране. Еще 30% овощей и фруктов обеспечивают фермерские хозяйства побольше и только 10% - крупные предприятия. Карантинный контроль небольших хозяйств зачастую минимален, а скупающие их продукцию фирмы-поставщики нередко проводят лишь умеренные фитосанитарные проверки.

Еще одна причина, влияющая на качество узбекских овощей и фруктов, долгая логистика. Продукция, прежде чем оказаться на российском рынке, преодолевает как минимум две тысячи километров пути, при этом температурный режим хранения соблюдается не всегда.

Когда Россельхознадзор снимет ограничения?

Насколько именно были введены ограничения в отношении узбекской продукции неизвестно. Для их отмены узбекская сторона должна будет предоставить Россельхознадзору данные о проведённых фитосанитарных мерах и лабораторных исследованиях подкарантинной продукции, исключающие нарушения.