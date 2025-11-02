Только для взрослых: где и почему запрещают соцсети для детей, будет ли такой запрет в России?

В конце 2024 года Австралия стала первой в мире, запретив соцсети для детей младше 16 лет, а спустя чуть более года к ней готов присоединиться целый каскад других стран, большинство из которых европейские. Почему Европа и другие государства запрещают детям сидеть в социальных сетях, что и как это должно изменить, и пойдет ли Россия по тому же пути?

Где запретили интернет детям?

На сегодняшний день единственная страна, где действует запрет детям на выход в соцсети, это Австралия. Закон о запрете крупнейших медиа-платформ вступил в силу через год после его принятия, в декабре 2025 года. Решение властей поддержали многие родители и защитники прав детей, в отличие от технологических компанией и борцов за свободу слова. Однако, несмотря на недовольство, 10 крупнейших мировых платформ, среди которых TikTok, YouTube, X, Twitch а также Facebook* и Instagram*, решили играть по правилам, деактивировав почти пять миллионов аккаунтов пользователей, которым нет 16. В противном случае им бы грозили штрафы на сумму $33 млн. Пока что сказать наверняка, насколько эффективен закон, не обходят ли его дети и что он изменил, невозможно: слишком мало времени прошло для того, чтобы делать выводы.

Запрет соцсетей в Европе

Европа пока не запретила соцсети для детей, однако вдохновившись примером Австралии, ряд государств принял меры для, чтобы ограничить выход в сеть для всех, кому не исполнилось 16 лет.

запрет соцсетей во Франции для детей до 15 лет может вступить в силу с нового учебного года, то есть с 1 сентября 2026. Президент Франции Эммануэль Макрон лично пообещал, что в сентябре дети и подростки будут защищены. Соответствующий законопроект уже прошел через нижнюю палату французского парламента, но чтобы стать законом ему предстоит быть одобренным Сенатом - верхней палатой. Если закон будет принят, то, скорее всего во Франции для детей запретят те же соцсети, что и в Австралии. Также рассматривается возможность запрета доступа подросткам к популярной игровой платформе Роблокс (Roblox).

в начале февраля стало известно, что Испания намерена запретить социальные сети детям до 16 лет. Педро Санчес, глава правительства Испании, заявил, что страна готова защищать детей от "цифрового Дикого Запада". Планируется, что запрет, которому еще предстоит получить одобрение на законодательном уровне, будет обеспечиваться с помощью системы возрастной верификации, а ответственность за его нарушение будут нести владельцы соцсетей.

Дания в ноябре 2025 года заявила о готовности ввести запрет на социальные медиа-платформы для всех, кому нет 15, правда, с предоставлением родителям возможности разрешать детям сидеть в соцсетях с 13 лет. Пока что это лишь предложение, соответствующего законопроекта нет.

Великобритания тоже присоединилась к движению против соцсетей для детей в Европе: в конце января верхняя палата парламента страны проголосовала за законопроект, запрещающий 10 медиа-платформ для тех, кому еще не исполнилось 16 лет. Чтобы стать законом, проект должен получить поддержку премьер-министра, Кира Стармера, который в феврале 2026 года заявил о необходимости обеспечения онлайн-безопасности подростков.

В феврале 2026 года стало известно, что Греция и Словения готовится к тому, чтобы объявить о запрете соцсетей для детей младше 15 лет.

Где еще хотят запретить соцсети для детей?

О необходимости введения запрета на соцсети для детей задумалась не только Европа:

в ноябре 2025 года Малайзия объявила, что пристально наблюдает за тем, как Австралия осуществляет запрет на соцсети для детей и готовится к введению аналогичного у себя.

После того как Франция, Великобритания и Испания объявили о готовности ограничить детям доступ в интернет, правительство Индии тоже приступило к рассмотрению вопроса о запрета соцсетей для пользователей, которым младше 16 лет.

Почему запрещают соцсети для детей?

Главная причина, по которой ряд стран озаботился тем, чтобы ограничить детям доступ в соцсети, это их влияние на психику несовершеннолетних. Согласно проведенным исследованиям, за последние 10 лет на фоне стремительного развития всевозможных интернет-платформ, психическое состояние детей и подростков ухудшилось. цифровая зависимость, которая, как и любая другая, вызывает проблемы со здоровьем, социальной адаптацией и успеваемостью. Буллинг в социальных сетях или кибербуллинг, перед которым дети уязвимы в первую очередь. Вредоносный контент, то есть распространение неприемлемых для несовершеннолетних материалов в сети. ·Уязвимость данных несовершеннолетних, а также угроза со стороны кибермошенников и преступников, которые могут использовать детей в своих корыстных целях.

По тем же причинам некоторые страны хотят запретить для детей Роблокс, а также чат-боты, работающие на искусственном интеллекте.

Будет ли в России введен запрет соцсетей для детей?

В конце 2025 года заместитель председателя Комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил о том, что Госдума не рассматривает возможность внедрения запрета, подобного австралийскому. Более того, многие из медиа-платформ, заблокированных, в частности, Австралией для детей, в настоящий момент заблокированы для всех пользователей Российской Федерации.

Что изменит запрет соцсетей для детей?

Законодатели по всему миру уверены, что запрет на использование соцсетей несовершеннолетними приведет к положительным результатам, в том числе к улучшению психоэмоционального состояния, снижению количества случаев кибербуллинга и влияния вредоносного контента. Однако с ними не согласны эксперты по кибербезопасности. Они напоминают о том, что все уязвимости, с которыми в соцсетях, в частности, сталкиваются дети, сталкиваются и взрослые, и проблема должна решаться не за счет возрастного ограничения, а за счет более радикальной борьбы с опасным и вредоносным контентом посредством сотрудничества с технологическими компаниями, владеющими медиа-платформами.

*соцсеть, принадлежащая Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ