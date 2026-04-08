Страстная пятница 2026: что это за день и как его провести?

Страстная пятница - самый скорбный из всех дней Великого поста. Он сложный как с эмоциональной точки зрения, так и с физической для тех, кто держит строгий пост. Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу, почему этот день так называется и в чем его суть, какие богослужения проходят в церкви?

Что значит ”Страстная пятница”?

Страстная пятница - это народное название предпоследнего дня Великого поста. В церковной традиции - это Великая пятница на Страстной неделе. В 2026 году этот день приходится на 10 апреля. Как с точки зрения православия, так и с точки зрения народных наблюдений, Страстную пятницу желательно провести в тишине и молитве, отказавшись на время от суеты, увеселений и чрезмерной активности, которую можно отложить на другой день.

Почему Страстная пятница так называется?

Слово ”Страстная” в названии самого скорбного дня поста произошло от старославянского ”страсти” - ”страдания”. То есть, если говорить современным языком, эта Пятница страданий. Почему страданий? Потому что в нее вспоминают страдания Иисуса Христа - страсти - которые он пережил перед Воскрешением.

Что было в Страстную пятницу?

История Страстной пятницы продолжает завершающие события предшествующего ей четверга, когда Иисуса Христа по доносу одного из его учеников, Иуды, арестовали.

Утром пятницы состоялся суд Пилата (прокуратора Иудеи) над Иисусом, которого называли Царем Иудейским. Пилат готов был отпустить Иисуса в честь праздника Песах, но первосвященники, которые были против Спасителя, подговорили народ выбрать другого правонарушителя - мятежника Варавву.

После суда и приговора к смертной казни через распятие начинаются истязания Иисуса Христа: его бьют плетьми, насмехаются над ним, плюют в него и надевают на голову терновый венец.

После издевательств Иисус Христос отправляется на Голгофу, неся на себе крест, на котором его должны распять. Евангелисты Матфей, Марк и Лука пишут, что помогал Иисусу нести крест Симон Киринеянин, Иоанн утверждает, что Спаситель нес крест самостоятельно. За ним следовали люди, в числе которых были его ученики, а также Дева Мария и Мария Магдалина.

По прибытии на Голгофу (сегодня место паломничества в Иерусалиме) Иисуса распяли на кресте, к которому прибили табличку с надписью на трех языках: ”Сей есть Царь Иудейский”. Будучи распятым на кресте, Иисус попросил воды, но вместо воды солдат обмакнул губку на длинной палке в уксус, и поднес к губам Иисуса, чтобы усилить его мучения. В шесть вечера на Голгофу опустилась тьма, продолжавшаяся в течение трех часов. К девяти часам, Иисус, обратившись к Господу, испустил дух.

После смерти Христа за его телом пришел один из его тайных учеников, Иосиф, который попросив разрешения у Пилата, забрал его, чтобы упокоить. Обернув тело Христа плащаницей (большим отрезом ткани), он положил его в гробницу, высеченную в скале недалеко от Голгофы. Сегодня это место - главная святыня христианства, Храм Гроба Господня, где ежегодно в Великую субботу свершается Схождение Благодатного огня.

Что нельзя делать в Страстную пятницу?

Для верующих Страстная пятница - время размышлений, молитвы и тишины. От шумного времяпрепровождения в пятницу перед Пасхой стоит отказаться. Также не следует в этот день ссориться с близкими и вступать в конфликты. Несмотря на то, что в Страстную пятницу произошли скорбные события, унынию предаваться нельзя, поскольку распятие и смерть Иисуса Христа приближают верующих ко времени его Воскресения.

Что касается бытовых дел, в том числе уборки, покраски яиц и приготовления куличей, обычно ими занимаются либо накануне, либо на следующий день. То же самое касается стрижки, а также посещения кладбища. Церковь напрямую не запрещает этого, однако призывает верующих Страстную пятницу посвятить общению с Богом.

Пищевые запреты на Страстную пятницу такие же ограничивающие, как и в первый день поста: самая строгая степень предполагает голодание в течение всего дня. Но зачастую верующие все-таки едят постные продукты, особенно те, кто работает и кому нельзя держать слишком строгий пост по состоянию здоровья.

Как провести Страстную пятницу?

Если есть возможность, в Страстную пятницу ходят на службу, которых в этот день три:

служба, совершаемая с утра, примерно в 8:00 дневная служба, которая называется вынос Святой плащаницы (14:00-15:00) служба, совершаемая вечером, чин Погребения (18:00)

На дневной службе из алтаря выносят Плащаницу, полотно с изображением мертвого Христа, и размещают ее в центре храма. У верующих есть возможность поклониться Плащанице, символизирующей скорбь по Христу, до вечера субботы. Во время Чина погребения (погребальной службы) служители церкви вместе с Плащаницей и прихожанами совершают крестный ход вокруг церкви.

В Страстную пятницу верующие молятся о спасении души, прощении грехов и укреплении веры. Также возносятся молитвы о здоровье и мире. В Великую пятницу принято помогать нуждающимся.