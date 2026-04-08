Вестник Кавказа

Страстная пятница 2026: что это за день и как его провести?

Рина Фельдман
Страстная пятница - самый скорбный из всех дней Великого поста. Он сложный как с эмоциональной точки зрения, так и с физической для тех, кто держит строгий пост. Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу, почему этот день так называется и в чем его суть, какие богослужения проходят в церкви?

Что значит ”Страстная пятница”? 

Страстная пятница - это народное название предпоследнего дня Великого поста. В церковной традиции - это Великая пятница на Страстной неделе. В 2026 году этот день приходится на 10 апреля. Как с точки зрения православия, так и с точки зрения народных наблюдений, Страстную пятницу желательно провести в тишине и молитве, отказавшись на время от суеты, увеселений и чрезмерной активности, которую можно отложить на другой день. 

Почему Страстная пятница так называется? 

Слово ”Страстная” в названии самого скорбного дня поста произошло от старославянского ”страсти” - ”страдания”. То есть, если говорить современным языком, эта Пятница страданий. Почему страданий? Потому что в нее вспоминают страдания Иисуса Христа - страсти - которые он пережил перед Воскрешением. 

Что было в Страстную пятницу? 

  • История Страстной пятницы продолжает завершающие события предшествующего ей четверга, когда Иисуса Христа по доносу одного из его учеников, Иуды, арестовали.
  • Утром пятницы состоялся суд Пилата (прокуратора Иудеи) над Иисусом, которого называли Царем Иудейским. Пилат готов был отпустить Иисуса в честь праздника Песах, но первосвященники, которые были против Спасителя, подговорили народ выбрать другого правонарушителя - мятежника Варавву. 
  • После суда и приговора к смертной казни через распятие начинаются истязания Иисуса Христа: его бьют плетьми, насмехаются над ним, плюют в него и надевают на голову терновый венец. 
  • После издевательств Иисус Христос отправляется на Голгофу, неся на себе крест, на котором его должны распять. Евангелисты Матфей, Марк и Лука пишут, что помогал Иисусу нести крест Симон Киринеянин, Иоанн утверждает, что Спаситель нес крест самостоятельно. За ним следовали люди, в числе которых были его ученики, а также Дева Мария и Мария Магдалина. 
  • По прибытии на Голгофу (сегодня место паломничества в Иерусалиме) Иисуса распяли на кресте, к которому прибили табличку с надписью на трех языках: ”Сей есть Царь Иудейский”.  Будучи распятым на кресте,  Иисус попросил воды, но вместо воды солдат обмакнул губку на длинной палке в уксус, и поднес к губам Иисуса, чтобы усилить его мучения. В шесть вечера на Голгофу опустилась тьма, продолжавшаяся в течение трех часов. К девяти часам, Иисус, обратившись к Господу, испустил дух. 
  • После смерти Христа за его телом пришел один из его тайных учеников, Иосиф, который попросив разрешения у Пилата, забрал его, чтобы упокоить. Обернув тело Христа плащаницей (большим отрезом ткани), он положил его в гробницу, высеченную в скале недалеко от Голгофы. Сегодня это место - главная святыня христианства, Храм Гроба Господня, где ежегодно в Великую субботу свершается Схождение Благодатного огня. 

Что нельзя делать в Страстную пятницу? 

Для верующих Страстная пятница - время размышлений, молитвы и тишины. От шумного времяпрепровождения в пятницу перед Пасхой стоит отказаться. Также не следует в этот день ссориться с близкими и вступать в конфликты. Несмотря на то, что в Страстную пятницу произошли скорбные события, унынию предаваться нельзя, поскольку распятие и смерть Иисуса Христа приближают верующих ко времени его Воскресения. 

Что касается бытовых дел, в том числе уборки, покраски яиц и приготовления куличей, обычно ими занимаются либо накануне, либо на следующий день. То же самое касается стрижки, а также посещения кладбища. Церковь напрямую не запрещает этого, однако призывает верующих Страстную пятницу посвятить общению с Богом. 

Пищевые запреты на Страстную пятницу такие же ограничивающие, как и в первый день поста: самая строгая степень  предполагает голодание в течение всего дня. Но зачастую верующие все-таки едят постные продукты, особенно те, кто работает и кому нельзя держать слишком строгий пост по состоянию здоровья. 

Как провести Страстную пятницу? 

Если есть возможность, в Страстную пятницу ходят на службу, которых в этот день три: 

  1. служба, совершаемая с утра, примерно в 8:00 
  2. дневная служба, которая называется вынос Святой плащаницы (14:00-15:00)
  3. служба, совершаемая вечером, чин Погребения (18:00)

На дневной службе из алтаря выносят Плащаницу, полотно с изображением мертвого Христа, и размещают ее в центре храма. У верующих есть возможность поклониться Плащанице, символизирующей скорбь по Христу, до вечера субботы. Во время Чина погребения (погребальной службы) служители церкви вместе с Плащаницей и прихожанами совершают крестный ход вокруг церкви. 

В Страстную пятницу верующие молятся о спасении души, прощении грехов и укреплении веры. Также возносятся молитвы о здоровье и мире. В Великую пятницу принято помогать нуждающимся. 

