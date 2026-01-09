Чистый четверг 2026: что это за праздник, что делать в этот день и что запрещено?

Чистый четверг - уникальный день с точки зрения переплетения религии и народной обрядности, а его события определили саму суть христианства. Почему Чистый четверг так называется, зачем мы так тщательно наводим порядок в этот день и что все-таки не стоит делать в последний четверг перед Пасхой?

Когда Чистый четверг в этом году?

Дата Чистого четверга 2026 - 9 апреля. Этот день бывает всего раз в году, за три дня до Пасхи ( в 2026 году - 12 апреля). Не стоит путать Чистый четверг с Чистым понедельником - первым днем Великого поста, хотя с точки зрения народной традиции некоторые общие черты у обоих дней есть. Кроме Чистого четверга и понедельника, ни один другой день недели не обозначается эпитетом ”чистый”. В церковной православной традиции Чистый четверг называется Великим Четверком, название Страстной четверг - тоже правильное для этого дня.

Что за праздник Чистый четверг?

С точки зрения богослужебных особенностей и терминологии Чистый четверг это не праздник: у него нет такого же статуса, как, например, у Благовещения или Пасхи, однако для христианства важность этого дня невозможно переоценить. Помимо того, что этот день считается последним днем Иисуса Христа на свободе перед судом и казнью, в него произошло два важнейших события, одно из которых определило суть христианства, а второе - положило начало традиции, благодаря которой каждый верующий может стать единым целым с божественным началом:

в Чистый четверг Иисус Христос дал своим ученикам, а через них и всем людям на Земле, новую заповедь о любви. Иоанн так передает слова Спасителя: ”Как я Возлюбил вас, так и вы да любите друг друга”.

Разделив хлеб и вино со своими учениками во время последней трапезы, Иисус Христос дал миру Таинство причастия или причащения. Сегодня причаститься (то есть стать частью) Тела и Крови Христа может каждый верующий.

История Чистого четверга

О событиях дня, который сегодня мы называем Чистым четвергом, пишут все четыре евангелиста: Матфей, Марк, Иоанн и Лука. Известно, что это был четверг, поскольку Иисус Христос был распят в пятницу, до начала еврейской субботы. В этот день Сын Божий собрал своих учеников, апостолов, чтобы провести с ними день опресноков - второй день Песаха. Эта трапеза Иисуса с учениками в последствии была названа Тайная вечеря, а всем известным ее изображением стала картина Леонардо Да Винчи с одноименным названием. В Великий четверг накануне Страстной пятницы происходило следующее:

Иисус Христос в последний раз в ходе своей земной жизни был со своими учениками-апостолами. Прежде, чем приступить к еде, он омыл им ноги - в знак своего смирения и служения всему человечеству.

Спаситель рассказал ученикам, что знает о предательстве одного из них.

Иисус Христос провел таинство причастия и даровал новую заповедь о любви.

После последней трапезы вместе с учениками Сын Божий пришел в Гефсиманский сад, где молился Господу о Чаше, прося Отца избавить его от страданий и, в конце концов, принял уготованное Ему.

После молитвы Иисуса Христа арестовали по доносу Иуды.

Все эти события нашли отражение в современной церковной службе, которая совершается в Чистый четверг: вечером, примерно в 18:00, в церквях проходит богослужение под названием ”12 Евангелий”. Помимо Великого четверга, служба также отражает произошедшее на следующий день, в Страстную пятницу.

Что делают в Чистый четверг?

В Великий Четверок верующие вспоминают наставление Иисуса Христа о любви и стараются осознать, что именно во имя любви к людям Спаситель принял свою судьбу - распятие и смерть. Своей жертвой Христос каждого приблизил к Господу, любящему всех, без исключения: в этом кроется суть Чистого четверга.

Верующие в этот день продолжают держать пост, обращаются с молитвами к Господу, по возможности ходят в церковь и помогают тем, кто нуждается.

В Чистый четверг хозяйки приступают к приготовлению пасхальных угощений: красят яйца и пекут куличи.

Что можно делать в Чистый четверг?

В Чистый четверг можно:

стричься и мыться;

убирать в доме и стирать;

работать;

при необходимости - посещать кладбище.

Церковные правила не обозначают каких-либо запретов на этот день, если верующий, в первую очередь, перед всяким делом обращается к Господу, искренне и с любовью.

Причаститься в Чистый четверг можно во время Литургии: в этот день в церквях она проходит дважды - рано утром, примерно в 7:00, и чуть позднее, в 10:00.

Что нельзя делать в Чистый четверг?

Традиционно Чистый четверг ассоциируется с главной уборкой в доме перед Пасхой, однако здесь православная церковь призывает к благоразумию: не нужно ставить чистоту жилища прежде чистоты духовной, следовательно, все силы бросать на то, чтобы до блеска отмыть дом или квартиру, не стоит. Этот день лучше посвятить молитве и подготовке к предстоящему самому главному празднику христианства - Пасхе, а если есть силы и желание, можно сделать и уборку, но только не в ущерб ни физическому, ни духовному здоровью.

Также в Страстной четверг не стоит слишком веселиться, употреблять алкоголь, обманывать, ссориться и конфликтовать, а также унывать.

Откуда пошло название ”Чистый четверг”?

Название ”Чистый четверг” для четверга накануне Пасхи - народное. Все дело в том, что еще до Крещения на Руси все праздники были сопряжены со сменой времен года и, соответственно, подготовкой или завершением сельскохозяйственных работ. В весенний период славяне широко отмечали день весеннего равноденствия или встречу весны со множеством обрядов и соблюдением определенных традиций. К такому событию тщательно готовились, наводя в домах порядок. С принятием христианства на смену празднику встречи весны пришла Пасха, при этом традиция делать уборку перед большим праздником сохранилась. Скорее всего, именно так Великий Четверг в церковной традиции стал Чистым четвергом в народной. Со временем, церковь стала ассоциировать название ”Чистый четверг” с ритуалом омовения ног учеников Христом.

Обычаи и традиции Чистого четверга

Этнографы XIX века, в частности, Сергей Максимов, описали множество народных традиций и обычаев, которых придерживались жители Российской империи в то время. Важно отметить, что церковь к ним относится как к пережитку язычества, призывая верующих ими не увлекаться.