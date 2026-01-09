Чистый четверг 2026: что это за праздник, что делать в этот день и что запрещено?

Екатерина Винник
Кулич и крашенные яйца на пасху
© Фото: Сайт Белого дома
Чистый четверг - уникальный день с точки зрения переплетения религии и народной обрядности, а его события определили саму суть христианства. Почему Чистый четверг так называется, зачем мы так тщательно наводим порядок в этот день и что все-таки не стоит делать в последний четверг перед Пасхой?

Когда Чистый четверг в этом году? 

Дата Чистого четверга 2026 - 9 апреля. Этот день бывает всего раз в году, за три дня до Пасхи ( в 2026 году - 12 апреля). Не стоит путать Чистый четверг с Чистым понедельником - первым днем Великого поста, хотя с точки зрения народной традиции некоторые общие черты у обоих дней есть. Кроме Чистого четверга и понедельника, ни один другой день недели не обозначается эпитетом ”чистый”.  В церковной православной традиции Чистый четверг называется Великим Четверком, название Страстной четверг - тоже правильное для этого дня. 

Что за праздник Чистый четверг?

С точки зрения богослужебных особенностей и терминологии Чистый четверг это не праздник: у него нет такого же статуса, как, например, у Благовещения или Пасхи, однако для христианства важность этого дня невозможно переоценить. Помимо того, что этот день считается  последним днем Иисуса Христа на свободе перед судом и казнью, в него произошло два важнейших события, одно из которых определило суть христианства, а второе - положило начало традиции, благодаря которой каждый верующий может стать единым целым с божественным началом: 

  • в Чистый четверг Иисус Христос дал своим ученикам, а через них и всем людям на Земле, новую заповедь о любви. Иоанн так передает слова Спасителя: ”Как я Возлюбил вас, так и вы да любите друг друга”. 
  • Разделив хлеб и вино со своими учениками во время последней трапезы, Иисус Христос дал миру Таинство причастия или причащения. Сегодня причаститься (то есть стать частью) Тела и Крови Христа может каждый верующий. 

История Чистого четверга

О событиях дня, который сегодня мы называем Чистым четвергом, пишут все четыре евангелиста: Матфей, Марк, Иоанн и Лука. Известно, что это был четверг, поскольку Иисус Христос был распят в пятницу, до начала еврейской субботы. В этот день Сын Божий собрал своих учеников, апостолов, чтобы провести с ними день опресноков - второй день Песаха. Эта трапеза Иисуса с учениками в последствии была названа Тайная вечеря, а всем известным ее изображением стала картина Леонардо Да Винчи с одноименным названием. В Великий четверг накануне Страстной пятницы происходило следующее: 

  • Иисус Христос в последний раз в ходе своей земной жизни был со своими учениками-апостолами. Прежде, чем приступить к еде, он омыл им ноги - в знак своего смирения и служения всему человечеству. 
  • Спаситель рассказал ученикам, что знает о предательстве одного из них. 
  • Иисус Христос провел таинство причастия и даровал новую заповедь о любви. 
  • После последней трапезы вместе с учениками Сын Божий пришел в Гефсиманский сад, где молился Господу  о Чаше, прося Отца избавить его от страданий и, в конце концов, принял уготованное Ему. 
  • После молитвы Иисуса Христа арестовали по доносу Иуды. 

Все эти события нашли отражение в современной церковной службе, которая совершается в Чистый четверг: вечером, примерно в 18:00, в церквях проходит богослужение под названием ”12 Евангелий”. Помимо Великого четверга, служба также отражает произошедшее на следующий день, в Страстную пятницу. 

Что делают в Чистый четверг?

В Великий Четверок верующие вспоминают наставление Иисуса Христа о любви и стараются осознать, что именно во имя любви к людям Спаситель принял свою судьбу - распятие и смерть. Своей жертвой Христос каждого приблизил к Господу, любящему всех, без исключения: в этом кроется суть Чистого четверга. 

Верующие в этот день продолжают держать пост, обращаются с молитвами к Господу, по возможности ходят в церковь и помогают тем, кто нуждается. 

В Чистый четверг хозяйки приступают к приготовлению пасхальных угощений: красят яйца и пекут куличи. 

Что можно делать в Чистый четверг? 

В Чистый четверг можно: 

  • стричься и мыться; 
  • убирать в доме и стирать; 
  • работать; 
  • при необходимости - посещать кладбище. 

Церковные правила не обозначают каких-либо запретов на этот день, если верующий, в первую очередь, перед всяким делом обращается к Господу, искренне и с любовью. 

Причаститься в Чистый четверг можно во время Литургии: в этот день в церквях она проходит дважды - рано утром, примерно в 7:00, и чуть позднее, в 10:00. 

Что нельзя делать в Чистый четверг?

Традиционно Чистый четверг ассоциируется с главной уборкой в доме перед Пасхой, однако здесь православная церковь призывает к благоразумию: не нужно ставить чистоту жилища прежде чистоты духовной, следовательно, все силы бросать на то, чтобы до блеска отмыть дом или квартиру, не стоит. Этот день лучше посвятить молитве и подготовке к предстоящему самому главному празднику христианства - Пасхе, а если есть силы и желание, можно сделать и уборку, но только не в ущерб ни физическому, ни духовному здоровью. 

Также в Страстной четверг не стоит слишком веселиться, употреблять алкоголь, обманывать, ссориться и конфликтовать, а также унывать. 

Откуда пошло название ”Чистый четверг”? 

Название ”Чистый четверг” для четверга накануне Пасхи - народное. Все дело в том, что еще до Крещения на Руси все праздники были сопряжены со сменой времен года и, соответственно, подготовкой или завершением сельскохозяйственных работ. В весенний период славяне широко отмечали день весеннего равноденствия или встречу весны со множеством обрядов и соблюдением определенных традиций. К такому событию тщательно готовились, наводя в домах порядок. С принятием христианства на смену празднику встречи весны пришла Пасха, при этом традиция делать уборку перед большим праздником сохранилась. Скорее всего, именно так Великий Четверг в церковной традиции стал Чистым четвергом в народной. Со временем, церковь стала ассоциировать название ”Чистый четверг” с ритуалом омовения ног учеников Христом. 

Обычаи и традиции Чистого четверга 

Этнографы XIX века, в частности, Сергей Максимов, описали множество народных традиций и обычаев, которых придерживались жители Российской империи в то время. Важно отметить, что церковь к ним относится как к пережитку язычества, призывая верующих ими не увлекаться. 

  • В Чистый четверг в деревнях готовили четверговую соль - ее пережигали в печах, после чего освящали в церквях. Считалось, что такая соль обладает целебными свойствами, способствуя оздоровлению людей и животных, а также отгоняет нечистую силу. 
  • В этот день младенцам, чьи волосы достаточно отросли, делали первую стрижку. 
  • Хозяйки и хозяева в Чистый четверг пересчитывали деньги, чтобы они водились в семье весь год. 
  • На восходе мылись, чтобы сохранить здоровье. 
  • Также в этот день гадали на здоровье скота. 
