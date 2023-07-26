© Фото: соцсети ресторана

По дороге к озеру Рица есть множество достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить в Абхазии. Одна из них – стеклянный мост через Бзыбь. Расскажем, где он расположен и как до него добраться.

Путешествуя по Абхазии, можно встретить множество старинных построек, озер и водопадов. Современных архитектурных достопримечательностей в республике меньше. Однако именно к ним относится удивительный стеклянный мост на реке Бзыбь, строительство которого завершилось совсем недавно - в 2022 году.

Где находится стеклянный мост?

Сделанный из стекла мост через реку Бзыбь расположен на территории ресторана "Абхазский двор". Адрес – Гагрский район, Бзыбское ущелье, 11-й километр.

Как добраться?

Чтобы доехать до стеклянного моста, с Сухумского шоссе надо свернуть на дорогу на озеро Рица, проехать по трассе А-309 почти 12 км, а затем повернуть направо. Через несколько десятков метров вы увидите ресторан, а за ним – мост.

Координаты места, которые можно забить в навигатор: 43.317491, 40.409819

К мосту заезжает большинство экскурсионных автобусов, едущих на озеро Рицу.

Как строили стеклянный мост?

Ничего подобного стеклянному мосту через Бзыбь в Абхазии нет.

Длина моста – 30 м.

Ширина – почти 2 м.

Высота моста достигает 5 м.

Опоры расположены на глубине около 3 м.

Мост строился с использованием современных технологий. Для установки опор даже пришлось отводить реку в сторону. Зато теперь сооружение настолько прочно, что, как утверждают строители, может выдержать вес грузовика.

Идея создания моста принадлежит известному в Абхазии бизнесмену Дмитрию Кокоскерия.

Мост оснащен подсветкой. Вечером и ночью, в темноте, он светится разными цветами, делая локацию еще более уютной.

соцсети ресторана

Цена

Прогуляться по стеклянному мосту все желающие могут бесплатно.

А вот чтобы посидеть в беседках со столиками над рекой, нужно будет заказать что-то в ресторане.

Ресторан

Ресторан "Абхазский двор" известен среди туристов национальной кухней. Там есть хачапури, шашлыки, мамалыга и многие другие абхазские блюда.

Каждый вторник и четверг народные артисты Абхазии танцуют, поют и рассказывают легенды.

На территории ресторана, помимо моста, есть музей абхазского быта под открытым небом и беседка над рекой.

соцсети ресторана

Ближайшие достопримечательности

Неподалеку от моста расположены еще несколько мест, которые обязательно нужно посетить по пути к озеру Рица.

Бзыбская крепость – расположена на скале у реки Бзыбь. Крыша разрушена, сохранились стены, башни и православный храм Св. Богородицы (X век). В стене в алтарной части сложены иконы – храм и сейчас посещают верующие.

Юпшарский каньон – местные жители называют его "Каменный мешок". Возникший в результате землетрясения каньон протянулся на 8 км, высота скал – 400 м.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голубое озеро – яркий цвет воды в нем связан с залежами лазурита на дне. По легенде купание в озере дает омолаживающий эффект. Правда, желающих проверить это немного: вода в озере не прогревается выше 11 градусов.

Живописные водопады с запоминающимися названиями - Мужские слезы и Девичьи слезы.

Стеклянные мосты мира

Стеклянный мост уникален для Абхазии, но в мире таких сооружений достаточно много.

Настоящей страной стеклянных мостов можно назвать Китай, ведь в нем расположено больше 2 тысяч стеклянных дорог над водоемами и пропастями.

Именно в Китае находится самый длинный и самый высокий стеклянный мост – Чжанцзяцзе. Его длина 430 метров, высота – 230 метров. Сразу после открытия в 2016 году мост побил 10 мировых рекордов в области строительства и архитектуры. Одновременно на нем могут находится около 800 человек.

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Мост "Извивающийся дракон" проходит вдоль скалы, под ногами смельчаков располагается бездна глубиной 1,5 км. Длина моста – 100 метров. Он ведет на гору Тяньмэнь.

Для тех, кому даже пропасти под ногами недостаточно для прилива адреналина, в Китае придумали более экстремальные развлечения: стеклянные горки и плиты на мостах с эффектом разбитого стекла.

Во Франции для любителей экстрима придумали стеклянную кабину, которая находится на высоте 3842 метров над землей в Альпах.

А в Лос-Анджелесе открыли стеклянную горку на высоте 300 метров. Она построена в одном из самых высоких небоскребов – Башне Банка США.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России тоже достаточно много таких сооружений, например, стеклянная смотровая площадка в Москве – "Парящий мост". С него открывается вид на Кремль и Москворецкую набережную. Мост парит над Москвой-рекой и выполнен в форме бумеранга.

Свой стеклянный мост есть и в Сочи, на курорте "Роза Хутор". Это подвесной мост с прозрачными ступенями.