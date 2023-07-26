Путешествуя по Абхазии, можно встретить множество старинных построек, озер и водопадов. Современных архитектурных достопримечательностей в республике меньше. Однако именно к ним относится удивительный стеклянный мост на реке Бзыбь, строительство которого завершилось совсем недавно - в 2022 году.
Где находится стеклянный мост?
Сделанный из стекла мост через реку Бзыбь расположен на территории ресторана "Абхазский двор". Адрес – Гагрский район, Бзыбское ущелье, 11-й километр.
Как добраться?
Чтобы доехать до стеклянного моста, с Сухумского шоссе надо свернуть на дорогу на озеро Рица, проехать по трассе А-309 почти 12 км, а затем повернуть направо. Через несколько десятков метров вы увидите ресторан, а за ним – мост.
Координаты места, которые можно забить в навигатор: 43.317491, 40.409819
К мосту заезжает большинство экскурсионных автобусов, едущих на озеро Рицу.
Как строили стеклянный мост?
Ничего подобного стеклянному мосту через Бзыбь в Абхазии нет.
- Длина моста – 30 м.
- Ширина – почти 2 м.
- Высота моста достигает 5 м.
- Опоры расположены на глубине около 3 м.
Мост строился с использованием современных технологий. Для установки опор даже пришлось отводить реку в сторону. Зато теперь сооружение настолько прочно, что, как утверждают строители, может выдержать вес грузовика.
Идея создания моста принадлежит известному в Абхазии бизнесмену Дмитрию Кокоскерия.
Мост оснащен подсветкой. Вечером и ночью, в темноте, он светится разными цветами, делая локацию еще более уютной.
Цена
Прогуляться по стеклянному мосту все желающие могут бесплатно.
А вот чтобы посидеть в беседках со столиками над рекой, нужно будет заказать что-то в ресторане.
Ресторан
Ресторан "Абхазский двор" известен среди туристов национальной кухней. Там есть хачапури, шашлыки, мамалыга и многие другие абхазские блюда.
Каждый вторник и четверг народные артисты Абхазии танцуют, поют и рассказывают легенды.
На территории ресторана, помимо моста, есть музей абхазского быта под открытым небом и беседка над рекой.
Ближайшие достопримечательности
Неподалеку от моста расположены еще несколько мест, которые обязательно нужно посетить по пути к озеру Рица.
- Бзыбская крепость – расположена на скале у реки Бзыбь. Крыша разрушена, сохранились стены, башни и православный храм Св. Богородицы (X век). В стене в алтарной части сложены иконы – храм и сейчас посещают верующие.
- Юпшарский каньон – местные жители называют его "Каменный мешок". Возникший в результате землетрясения каньон протянулся на 8 км, высота скал – 400 м.
- Голубое озеро – яркий цвет воды в нем связан с залежами лазурита на дне. По легенде купание в озере дает омолаживающий эффект. Правда, желающих проверить это немного: вода в озере не прогревается выше 11 градусов.
- Живописные водопады с запоминающимися названиями - Мужские слезы и Девичьи слезы.
Стеклянные мосты мира
Стеклянный мост уникален для Абхазии, но в мире таких сооружений достаточно много.
Настоящей страной стеклянных мостов можно назвать Китай, ведь в нем расположено больше 2 тысяч стеклянных дорог над водоемами и пропастями.
- Именно в Китае находится самый длинный и самый высокий стеклянный мост – Чжанцзяцзе. Его длина 430 метров, высота – 230 метров. Сразу после открытия в 2016 году мост побил 10 мировых рекордов в области строительства и архитектуры. Одновременно на нем могут находится около 800 человек.
- Мост "Извивающийся дракон" проходит вдоль скалы, под ногами смельчаков располагается бездна глубиной 1,5 км. Длина моста – 100 метров. Он ведет на гору Тяньмэнь.
- Для тех, кому даже пропасти под ногами недостаточно для прилива адреналина, в Китае придумали более экстремальные развлечения: стеклянные горки и плиты на мостах с эффектом разбитого стекла.
Во Франции для любителей экстрима придумали стеклянную кабину, которая находится на высоте 3842 метров над землей в Альпах.
А в Лос-Анджелесе открыли стеклянную горку на высоте 300 метров. Она построена в одном из самых высоких небоскребов – Башне Банка США.
В России тоже достаточно много таких сооружений, например, стеклянная смотровая площадка в Москве – "Парящий мост". С него открывается вид на Кремль и Москворецкую набережную. Мост парит над Москвой-рекой и выполнен в форме бумеранга.
Свой стеклянный мост есть и в Сочи, на курорте "Роза Хутор". Это подвесной мост с прозрачными ступенями.