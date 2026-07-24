США увязывают "ядерную сделку" с Эр-Риядом с признанием Израиля

Последние заявления официальных лиц Соединенных Штатов показывают, что Белый дом рассматривает этот дипломатический маневр как один из ключевых элементов своей стратегии на Ближнем Востоке, ведь среди ведущих арабских государств и стран-партнеров многие признали Израиль. Это и Турция, и Египет, и ОАЭ, и Иордания. Саудовская Аравия же до сих пор тянет с решением.
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц подтвердил, что переговоры с Эр-Риядом включают не только параметры ядерного сотрудничества, но и вопрос признания Израиля. По его словам, "положения сделки установлены", однако процесс обсуждения нормализации продолжается. Это свидетельствует о том, что Вашингтон стремится объединить экономические, технологические и геополитические интересы в единый пакет.
Принципиальность вопроса для Белого дома обозначил ранее президент США Дональд Трамп, Фактически он поставил ультиматум: соглашение о развитии гражданской ядерной программы Саудовской Аравии будет реализовано только в случае присоединения королевства к Соглашениям Авраама. Под последними подразумевается серия соглашений, инициированных в период первого президентства Трампа и приведших к нормализации отношений Израиля с рядом арабских государств, включая Судан, Марокко, ОАЭ и Бахрейн.
Нынешняя инициатива имеет значительно более высокий геополитический вес. Саудовская Аравия – крупнейшая арабская экономика и хранительница исламских святынь – долгое время занимала осторожную позицию, связывая признание Израиля с созданием независимого палестинского государства. Именно этот фактор остается главным препятствием для дипломатического прорыва.
В Вашингтоне, судя по всему, рассчитывают изменить баланс за счет экономических стимулов. Соглашение, переданное на рассмотрение Конгресса США, рассчитано на десятилетия и предполагает участие американских компаний в создании саудовской ядерной инфраструктуры. Для Эр-Рияда это часть более широкой стратегии диверсификации экономики и снижения зависимости от нефти.
Однако вокруг сделки уже возникли серьезные противоречия. Официально американская сторона подчеркивает, что речь идет исключительно о мирном атоме без права обогащения урана. В то же время ряд СМИ сообщает, что соглашение может допустить развитие таких технологий на территории Саудовской Аравии. Если это подтвердится, речь пойдет о существенном пересмотре американской политики в сфере нераспространения.
Критики в США и за их пределами предупреждают, что подобный шаг может спровоцировать гонку ядерных технологий на Ближнем Востоке. Хотя обогащение урана не запрещено Договором о нераспространении ядерного оружия, его развитие создает потенциальную базу для военных программ. В условиях напряженности вокруг Ирана этот фактор приобретает дополнительную остроту.
Израиль, напротив, приветствует инициативу Белого дома. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал возможное присоединение Саудовской Аравии к Соглашениям Авраама "историческим прорывом". В Тель-Авиве считают, что нормализация с Эр-Риядом способна радикально изменить региональный баланс сил и усилить антииранскую коалицию. Для Израиля важно получить признание крупнейшего по территории и сильнейшего по влиянию арабского государства, чтобы закрыть свои "тылы" перед лицом иранской угрозы.
Тем не менее, ключевое препятствие остается неизменным – палестинский вопрос. Саудовское руководство настаивает на "необратимом и поэтапном" процессе создания палестинского государства. После эскалации в секторе Газа в 2023 году общественное мнение в королевстве стало значительно более критичным по отношению к Израилю, что ограничивает пространство для компромиссов. Однако компромиссы ограничивает и поведение Израиля, который не только не хочет признавать Палестину, но и продолжает оккупацию его земель через строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.
Попытки нормализации между Саудовской Аравией и Израилем предпринимались и ранее. Администрация Джо Байдена вела переговоры о "большой сделке", включавшей оборонный договор с США и ядерное сотрудничество. Кроме того, в то время США ионизировали транспортный коридор IMEC, включавший саудовскую и израильскую территорию. Однако эти усилия были сорваны из-за войны в Газе.
Сегодняшняя стратегия Трампа отличается более жестким подходом: вместо многостороннего компромисса предлагается условная связка – технологии и инвестиции в обмен на дипломатическое признание Израиля. При этом сам Эр-Рияд пока воздерживается от официальных комментариев по поводу новых условий. Такая осторожность отражает сложность выбора: с одной стороны, королевство заинтересовано в доступе к передовым технологиям и укреплении безопасности, с другой – не готово игнорировать палестинский фактор и голос "арабской улицы".