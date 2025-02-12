Сретение 2026: что это такое, что можно делать и нельзя, народные приметы

Народная мудрость гласит, что в Сретение зима с весной встречается. Когда верующие отмечают Сретение, что это за праздник, почему он так называется и какие приметы сулят хороший урожай и погоду - рассказываем в нашем материале.

Какого числа Сретение в 2026 году?

Православное Сретение всегда 15 февраля. Дата господского, то есть посвященного событию из жизни Иисуса Христа, двунадесятого праздника, была установлена по дате Обрезания Господня, которое справляется 32 днями ранее. По старому стилю, юлианскому календарю, действующему в православной церкви, Сретение отмечается 2 февраля. Сретение в 2026 году выпало на воскресенье и совпало с Мясопустной неделей (”неделя” - это воскресенье по-церковному), последним днем перед постом, когда можно есть мясо.

Что такое Сретение?

Иногда Сретение путают с Обрезанием, но это два разных праздника, которые, между тем, отмечают события жизни именно младенца Христа. Сретение, если говорить простыми словами, Принесение во Храм Сына Божьего его земной матерью Марией на 40-й день после рождения. Этот факт зафиксирован в Евангелие от Луки. Праздник Сретения отмечают не только православные верующие, но также католическая, протестантская и апостольские церкви.

Что произошло в Сретение Господне?

История, которой посвящено Сретение, произошла в Иерусалимском храме, куда Мария и Иосиф, будучи верующими иудеями, принесли младенца, чтобы показать его Господу и принести за него жертву. Это было традиционной практикой для всех родителей, у которых рождались первенцы-мальчики. Принесенного в Храм младенца Иисуса встретил праведный Симеон: так исполнилось пророчество, в рамках которого Господь обещал Симеону, что тот не умрет до тех пор, пока не увидит Сына Господа.

Старец, которому на тот момент было уже более 300 лет, благословил семью и рассказал, что Иисус станет спасением и просвещением для язычников, восславив народ Израиля. Кроме Симеона, младенца Христа в Храме также увидела пророчица Анна, которая после судьбоносной встречи рассказывала о Спасителе всем, кто его ждал. Именно этот момент встречи Марии, Иосифа и Иисуса с Анной и Симеоном изображают на иконах ”Сретение”.

В чем смысл праздника Сретение?

Слово ”сретение” (первый слог под ударением) - это ”встреча” на древнерусском, и в этом значении кроется суть праздника. День, когда Иисус Христос оказался в Храме, стал моментом в истории, когда встретились иудаизм Ветхого Завета и новая зарождающаяся религия - христианство.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Сретение называют Богородичным праздником?

Несмотря на то, что Сретение - господский праздник, часто его называют Сретеньем Богородицы, а служба, совершаемая в праздник, содержит в себе элементы богородичного богослужения. Все дело в том, что праздник, отмечаемый с конца IV века, изначально почитал как Иисуса Христа, так и Богородицу, а на иконах ”Сретения” Дева Мария не менее важный образ, чем младенец Иисус. И даже цвет облачений служителей церкви на праздник - голубой - символизирует чистоту и Деву Марию.

Что нужно делать на Сретение?

сходить на службу - либо накануне вечером на Всенощную, либо в сам праздник - на литургию;

помолиться о здоровье всех родных, попросить у высших сил заступничества и мудрости, дарования терпения и мудрости, об укреплении веры, отпущении грехов и завершении войн;

поздравить близких со Сретением Господним, пожелав им радости и пребывания в вере;

помочь нуждающимся по мере сил.

В Сретение нет поста, более того, в 2026 году это последний день перед Сырной седмицей (так по-церковному называют неделю), когда можно есть мясо. Пить вино не воспрещается, но делать это лучше в умеренных количествах.

Что можно и нельзя делать на Сретение?

В Сретение можно работать, делать уборку, мыть голову и совершать гигиенические процедуры, в том числе стричься, не запрещены также и другие бытовые дела, включая стирку. Народных запретов на 15 февраля не сохранилось, а церковь в праздник призывает:

отказаться от злословия и сквернословия;

не ругаться и не вступать в конфликты;

не предаваться унынию и не желать зла.

Для чего нужны сретенские свечи?

Почитание сретенских свечей пришло из католичества, которое было распространено на территории Беларуси и Украины в эпоху Брестской унии в XVI-XVIII веках. Дело в том, что у католиков одно из названий праздника Сретение - ”День Свечей”, и на праздничной мессе принято зажигать свечи, которые символизируют свет Господа. Согласно народной традиции сретенские свечи нужны, чтобы защитить дом от злых сил, в том числе духов и колдунов, однако церковь такое отношение к церковным свечам не поощряет, напоминая о том, что использовать их можно только для молитвы, но не более.

Народные приметы на Сретение

Сегодня Сретение в числе 12 важнейших православных праздников года, однако в народе этот праздник отмечали довольно скромно, в основном наблюдая за погодными приметами в день, считавшийся временем встречи зимы с весной. Некоторые из примет, которые сохранились до наших дней: