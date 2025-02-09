С днем святого Валентина: история, когда, открытки, поздравления и подарки

Праздник день святого Валентина – что за праздник? Расскажем кратко о его истории и идеях подарков на День всех влюбленных. Представим открытки и поздравления с днем святого Валентина.

Наступает день святого Валентина – праздник, к которому относятся по-разному, но в любом случае это еще один прекрасный повод порадовать свою вторую половинку и в целом тех, кто близок и дорог, знаками внимания – открытками, поздравлениями и подарками.

День святого Валентина: история праздника

Кратко историю дня святого Валентина можно описать так.

По самой распространенной легенде, святой Валентин жил в III веке нашей эры. Он был священником. В какой-то момент римский император Клавдий II ввел запрет на свадьбы: по его мнению, наличие семьи отвлекало бы воинов от их служебных обязанностей. Никто не посмел ослушаться его, и только Валентин и дальше сочетал браком желающих стать мужем и женой. Но правда вышла наружу, и Валентина казнили – предположительно это произошло 14 февраля 270 года.

А праздником любви и романтики, по современной точке зрения, день памяти святого Валентина стал впервые в поэме "Птичий парламент" английского поэта XIV века Джеффри Чосера: в произведении птицы на 14 февраля слетаются и ищут себе пару. После выхода поэмы в свет влюбленные начали обмениваться поздравительными письмами на день святого Валентина.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда день святого Валентина?

День святого Валентина - праздник с постоянной датой. Каждый год он отмечается в один и тот же день - 14 февраля.

Статуса нерабочего день святого Валентина не имеет. Однако в 2026 году День всех влюбленных выпадает на субботу, так что автоматически становится выходным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с днем святого Валентина

Как поздравить того, кто дорог, с днем святого Валентина? Самый простой и быстрый способ – отправить красивую открытку с Днем всех влюбленных. Такую картинку можно найти и скачать бесплатно в интернете. Их обычно публикуют на специальных сайтах с открытками. Кроме того, как правило, к праздникам тематические публикации делают различные СМИ.

А еще такую поздравительную открытку можно сделать своими руками. Для этого достаточно снять красивое фото с символами любви, например, с сердечками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подарки на день святого Валентина – идеи

Самое главное при выборе подарка на День всех влюбленных – руководствоваться вкусом того, кому предназначен презент. Просто подумайте, чему ваш муж, жена, подруга или, например, мама были бы рады больше всего.

Подарок парню или мужу

Любимому мужчине можно подарить не только вещь, но и эмоцию. Все зависит от конкретного человека, от его увлечений и настроя. Любителя рыбалки порадует новая удочка. Мужчине, который души не чает в своем автомобиле, понравятся, например, новые чехлы для сидений. Кто-то оценит такой подарок, как новый парфюм. Ну а кому-то будет приятнее всего какое-то необычное совместное времяпрепровождение, например, квест или экскурсия.

Подарок девушке или жене

Наверное, все девушки любят цветы, так что букет или хотя бы один цветок – практически непременная часть подарка любимой на день святого Валентина. При выборе основного презента стоит помнить, что, по общему правилу, в такой романтичный праздник лучше избежать практичных подарков, особенно таких, которые напоминали бы женщине о ее повседневной рутине. Далеко не всякая обрадуется новой мясорубке или карамелизатору, даже если тортики – это ее хобби. Возможно, имеет смысл предпочесть что-то вроде сертификата в спа-салон, сделанного на заказ украшения, мастер-класса или индивидуальной тренировки. И, конечно, романтичное свидание в ресторане увенчает праздник!

Подарок подруге и маме

День святого Валентина – прекрасный повод поздравить не только свою вторую половинку, но всех, кто дорог, например, любимую подружку и маму. Подруге можно подарить какой-нибудь сувенир или подарочную карту в магазин косметики, чтобы она могла выбрать что-то себе по вкусу. А мама будет рада теплому пледу или симпатичным уютным тапочкам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравление с днем святого Валентина

Прекрасным прибавлением к открытке и подарку станет поздравление – в прозе или в стихах – с днем святого Валентина – теплые слова оценит каждый!

С днем святого Валентина Поздравляю я тебя! Будь же ты всегда красива, И стройна, и весела! Будь примером подражанья И предметом обожанья! "С днем святого Валентина!" – Говорю тебе любя!

Поздравляю с Днем всех влюбленных! Пусть любовь озаряет ярким светом всю твою жизнь! Пусть счастье сопуствует тебе и не отступает от тебя ни на шаг!

Ты радость моей жизни! Услада глаз моих! Хотя б разок ты свистни – Примчусь я тут же, вмиг! Пусть будем мы с тобою Вдвоем, как за стеной. Любви своей не скрою – Сразила красотой!

С днем святого Валентина, любимый! Пусть наша любовь длится вечно и никогда не угасает! Желаю нам обоим, чтобы наша семья была крепкой и дружной, чтобы дети наши радовали нас, дедушек и бабушек! Пусть у нас все будет хорошо!

Дорогой мой, самый милый, Самый лучший человек! Для тебя на все готова! Ты любовь моя навек! В Антарктиду и в пустыню – За тобой повсюду я. Не сдержать мне чувств лавину – Ведь ты знаешь, я твоя!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорогая моя женушка! Ты мой свет в оконце, ты моя радость! Пусть у тебя все будет хорошо: крепкое здоровье, удача во всех начинаниях и душевное спокойствие! Будь счастлива!

Милый, зая! Обожаю! Сердце нежное вручаю! Дай же мне любовь свою, Будем создавать семью! Полной чашей будет дом, Множество детишек, Тыл надежный, и при том Счастья аж в излишек!