8 интересных фактов о Дне Святого Валентина

Из-за чего погиб Святой Валентин, какими были первые валентинки, как Америка сделала праздник великим и другие интересные факты о 14 февраля - рассказываем в этом материале.

Кто такой Святой Валентин?

Единственное, что точно известно о Святом Валентине, это то, что в честь него назван праздник всех влюблённых, который ежегодно отмечается преимущественно в западных странах 14 февраля. Католическая церковь почитает память 14 святых с таким именем, и как минимум три Святых Валентина связаны с праздником: они погибли мученической смертью, защищая интересы ранних христиан. С конца V века день их памяти - 14 февраля.

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День всех влюбленных в Древнем Риме

Сегодня мы поздравляем друг друга с Днем Святого Валентина открытками, подарками или вообще не отмечаем этот день, а вот в Древнем Риме всё было иначе. Ежегодно в середине февраля вместо дня влюбленных жители империи отмечали фестиваль под названием Луперкалии, посвященный древнейшему божеству Рима - Фавну, обеспечивающему плодородие, и основателям Рима - Ромулу и Рему. Традиционно, мужчины во время фестиваля случайным образом выбирали себе женщин, которые будут составлять им компанию во время фестиваля, доставая таблички с их именами из глиняного сосуда. Нередко именно так складывались пары: люди влюблялись друг в друга, а затем сочетались браком.

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14 февраля в эпоху Средневековья

Впервые, как минимум в письменной форме, День Святого Валентина и любовь связал классик английской литературы Джефри Чосер. В его стихотворении от 1381 года ”Птичий парламент” четыре раза упоминается фраза ”День Святого Валентина” в контексте составления птичьих пар и отступления зимнего мрака и холода. Само же стихотворение, по мнению литературоведов, посвящено браку Ричарда II и Анны Чешской.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто первым сказал ”буду твоей валентинкой”?

История Дня святого Валентина одна из самых запутанных, и откуда появился праздник доподлинно никто объяснить не может, зато точно известно, кто первым увековечил фразу ”буду твоей валентинкой”, а точнее ”Валентиной”, в литературе. Уильям Шекспир вложил эти слова в уста Офелии в своей пьесе ”Гамлет”, написанной в начале XVII века. К тому времени легенда о Святом Валентине, христианском подвижнике III века, который из тюрьмы написал своей возлюбленной, подписавшись ”Твой Валентин”, уже была популярна в Англии.

День всех влюбленных на Руси

14 февраля многие считают не российским праздником, и в целом так оно и есть. В дохристианской Руси такого праздника как День всех влюблённых не было: по крайней мере, сведений о подобном торжестве не сохранилось. Примерно через 250 лет после принятия христианства на Руси начали почитать Петра и Февронию, святых, чья любовь и благочестивый брак стали образцом для подражания. В 2022 году день их памяти, 8 июля, стал официальным праздником любви, семьи и верности в России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Романтичные и не очень открытки ко Дню Святого Валентина

К началу XVIII века 14 февраля уже прочно ассоциировалось с любовью в таких странах как Италия, Англия и Франция, чуть позднее к ним присоединяться США. В то время массового производства открыток на День Святого Валентина еще не было, поэтому каждое любовное послание создавалось вручную. Первые печатные валентинки появились только в 1797 году, а раскрашивали их по-прежнему вручную. К середине XIX века валентинки в Британии стали доступными для многих: в 1842 году, в частности, по почте было отправлено более 400 тысяч открыток к празднику всех влюблённых. Со временем на валентинках начали печатать не только романтические признания, но и смешные пожелания, саркастические высказывания, политические заявления и даже оскорбления.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День Святого Валентина - американский праздник?

Несмотря на то, что День Святого Валентина так или иначе появился в Италии, приобрёл популярность в Англии и Франции, свой размах и популярность он получил, благодаря США и тенденции к коммерциализации праздников в XX веке. Не последнюю роль в популяризации дня влюблённых сыграла компания-производитель поздравительных открыток Hallmark. К середине века, помимо валентинок, на 14 февраля усилиями торговых компаний стало принято дарить конфеты, цветы и другие подарки для любимых.

Русский эмигрант и конфеты в форме сердечек

В Японии День Святого Валентина появился, благодаря успешному маркетинговому ходу русского эмигранта Федора Морозова. В 1936 году он предложил японцам отмечать день всех влюблённых, тогда еще неизвестный в стране праздник, преподнося в подарок конфеты в форме сердечек, изготовлением которых занималась его кондитерская компания. В 1950е годы, после войны, идею шоколадных сердечек подхватили и другие производители, а праздник 14 февраля завоевал популярность среди японцев.