С Днем святого Валентина: история, когда, открытки, картинки и поздравления

День святого Валентина 14 февраля – самый романтичный праздник. Расскажем об истории, когда его отмечают, какие открытки, поздравления и пожелания можно отправить и какой подарок выбрать на День святого Валентина.

День всех влюбленных, он же День святого Валентина, – это изначально католический праздник, который впоследствии широко разошелся по миру и теперь отмечается во множестве стран. Его главный символ – сердце, означающее любовь, что движет солнце и светила.

История Дня святого Валентина

Чей же праздник День святого Валентина и кто его придумал?

Если говорить кратко, то история возникновения Дня всех влюбленных связана с мучеником по имени Валентин. Точнее, даже не с одним, а с двумя святыми: один из них был римским священником, второй – епископом из Интерамны (сейчас Терни в Умбрии, Италия). Впрочем, иногда полагают, что речь идет об одном и том же человеке.

Согласно самой распространенной легенде, римский император Клавдий II запретил проводить католические свадьбы, чтобы семьи не отвлекали воинов. Все священники послушались его, и только один священнослужитель Валентин продолжал женить тех, кто хотел стать мужем и женой. Его "преступление" вскрылось. За непослушание императору 14 февраля предположительно 270 года Валентин был казнен.

Традиция валентинок объясняется в рамках этой легенды так. Перед казнью священник отправил дочери тюремщика письмо, подписав его "от твоего Валентина", а также исцелил ее от слепоты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Согласно версии ученых XVIII века, День святого Валентина был введен папой Геласием I в V веке, чтобы заменить языческий праздник плодородия Луперкалии. Однако сейчас эта теория опровергается.

Согласно наиболее современным данным, впервые День святого Валентина оказался связан с любовью и романтикой, а не исключительно с днем памяти святого Валентина, в поэме "Птичий парламент" английского поэта Джеффри Чосера (XIV век). В ней птицы собираются 14 февраля, чтобы найти себе пару. Поэма получила широкую популярность, и именно после ее выхода в свет влюбленные стали обмениваться письмами на День святого Валентина.

Открытки и картинки с Днем святого Валентина

До распространения интернета в качестве поздравления с Днем всех влюбленных обычно использовались особые красивые открытки, которые называются валентинки, – они делаются в форме сердца, обычно красного или розового цвета. Такие открытки можно было подписать, а можно было и не подписывать, чтобы признаться в любви или просто в теплых чувствах анонимно.

Сейчас бумажные открытки по-прежнему существуют, но передать их адресату бывает сложно и долго. Поэтому многие отправляют открытки по интернету. Послать такие фото или картинку с теплыми пожеланиями можно по электронной почте или в мессенджере. Как правило, на электронных открытках также изображаются сердечки и другие романтические вещи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда День всех влюбленных?

День святого Валентина имеет постоянную дату. Праздник отмечают каждый год в один и тот же день – 14 февраля.

В 2025 году День всех влюбленных выпадает на пятницу. Выходного в этот день не будет.

Поздравления и пожелания на День святого Валентина

Поздравить с Днем святого Валентина, или Днем всех влюбленных, можно не только свою вторую половинку, но и просто всех, кто вам дорог, родных и близких, – можно пожелать им, например, счастья в любви, семейного уюта, да и просто всего самого хорошего и доброго.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравление любимому

С Днем всех влюбленных – нашим с тобой днем! Пусть наша любовь крепнет с каждым днем, пусть наше счастье не прекратится никогда! Пусть каждый из нас всегда будет в сердце друг друга и пусть никто не омрачает нашей радости! Я люблю тебя!

Поздравление мужу

Милый мой муж! Поздравляю с Днем всех влюбленных! Спасибо тебе за все эти годы, которые мы прошли рука об руку: любовь наша стала только крепче и прочней! Неважно, что ждет нас впереди – не будем загадывать. Знаю точно: все мы переживем, со всем справимся, что бы ни случилось!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравление подруге

Дорогая подруженька! Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю тебе поскорее встретить свою любовь, чтобы она была чистой и светлой! Желаю веселой свадьбы и теплого медового месяца! Чтобы муж всю жизнь носил тебя на руках, а дети (а потом и внуки) обожали и только радовали! Будь счастлива, дорогая! Люби и будь любима!

Поздравления жене

Милая моя женушка! Поздравляю с Днем всех влюбленных! Спасибо тебе, родная моя, за то, что ты есть на свете! Желаю тебе, главное, терпения и спокойствия! Я очень тебя люблю и ценю все, что ты делаешь для нас обоих! Будь счастлива!

Пожелания маме

Милая моя мамочка! С Днем святого Валентина тебя! Я очень-очень тебя люблю! Спасибо тебе за все, что ты сделала и делаешь для меня! Ты моя самая лучшая и самая любимая! Желаю тебе счастья и радости, чтобы солнышко всегда освещало твой путь! Здоровья, отличного настроения и удачи во всем!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что подарить на День всех влюбленных?

Как и в любой праздник, на День святого Валентина лучше подарить то, что точно понравится вашей второй половинке. Это может быть что-то, связанное с его/ее увлечениями, или милый подарок, сделанный своими руками специально для возлюбленного/возлюбленной.

Интересной идеей может стать совместное мероприятие, например, поход в театр или на выставку, небольшое путешествие за город, ужин в ресторане, мастер-класс… Такой вариант будет особенно ценен, если из-за сильной занятости на общение обычно остается не очень много времени. В крайнем случае можно устроить ужин при свечах и дома – в любом случае, это будет только ваш вечер, и это главное.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День всех влюбленных в России – День семьи, любви и верности

В России с недавнего времени существует праздник, альтернативный Дню святого Валентина. Это День семьи, любви и верности.

День семьи, любви и верности отмечается в день памяти святых Петра и Февронии 8 июля. В Русской православной церкви они считаются покровителями брака.

Праздник семьи 8 июля начали отмечать в Муроме, где жили Петр и Феврония, в 1990-е. В середине 2000-х в Муроме запустили сбор подписей за создание в России праздника семьи. Спустя два года, в 2008-м, Совет Федерации одобрил инициативу о введении 8 июля праздника Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья. Вскоре он получил более короткое название – День семьи, любви и верности.

Окончательно праздник закрепился в июне 2022 года, когда Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Символ праздника семьи в России – ромашка.