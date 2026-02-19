Прощеное воскресенье 2026: что за праздник, почему просят прощения и что нельзя делать?

Прощеное воскресенье сигнализирует о том, что совсем скоро начнется Великий пост. В финальный день Масленицы принято просить прощения, но почему? За что просили прощения полторы тысячи лет назад в палестинских пустынях и за что - в России полтора века назад? Что делать, если не хочется просить прощения и как отвечать тем, кто просит прощения у вас?

Почему просят прощения в Прощеное воскресенье?

Прощеное воскресенье, которое в этом году отмечается 22 января, традиционное время, когда люди простят друг у друга прощения. В храмах в этот день на вечернем богослужении служат Чин прощения, по завершении которого священники просят прощения у прихожан, а те, в свою очередь, у них. За традицией просить прощения в это воскресенье стоит желание верующих начать Великий пост ( с 23 февраля в 2026 году) с чистой душой, не обремененной обидами и разногласиями.

Прощеное воскресенье - это праздник или нет?

Прощеное воскресенье - это праздник, в первую очередь, народный, один из дней Масленицы, которую встречали в понедельник, а провожали или прощались (отсюда корреляция ”прощание”- ”прощение”) в воскресенье. Изначально прощание с Масленицей сопровождалось различными языческими ритуалами, в том числе сожжением чучела, олицетворявшего Марену, женский персонаж, символизирующий умирание и возрождение природы. С принятием христианства ритуалы Масленицы были адаптированы новой верой: в XVI-XVII вв. появился Чин прощения, во время которого даже цари просили прощения у Патриарха, а также бояр и слуг. Со временем Чин прощения и сама традиция стала популярна среди народа и Прощеное воскресенье перешло в категорию народно-христианских праздников.

История праздника Прощеное воскресенье

Как вообще появилась идея превратить прощание с Масленицей в Прощеное воскресенье? На самом деле, все началось очень давно: более полутора тысяч лет назад. Оказывается, монахи палестинского монастыря в древнем городе Кесария (сегодня территория Израиля) в первые века христианства накануне праздника Пасхи, который уже тогда отмечался и считался важнейшим для новой религии, отправлялись в пустыню на 40 дней, чтобы поститься. Перед своим путешествием, которое для многих ввиду его сложности и возраста постящихся, становилось последним, они просили благословения и прощения у своих близких. Откуда мы это знаем? Благодаря труду VI века под названием ”Житие преподобной Марии Египетской”. Именно он послужил основой для Чина прощения, который служат в церквях накануне Великого поста в масленичное воскресенье.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как просили прощения 150 лет назад?

В Российской Империи, а до этого на Руси, Масленицу любили и гуляли в нее широко: с богатыми застольями, веселясь от души и без меры. Когда масленичная неделя подходила к концу, прощения просили не только за те проступки, которые были совершены в течение года: нередко извинения испрашивали и за последние семь дней увеселений. При этом причина была всегда одна: верующие действительно хотели начать Великий пост, зная, что никто на них не в обиде и не держит зла. В семьях в этот день просили прощения, кланяясь друг другу, начиная с самого младшего. Молодежь, в свою очередь, предпочитала шуточные извинения. Как пишет российский этнограф начала XIX века Сергей Максимов, молодые юноши и девушки выстраивались в ряд и по очереди просили друг у друга прощения, затем целуясь по три раза.

Как сегодня просят прощения в Прощеное воскресенье?

В XXI веке традиция просить прощения в последний день Масленицы не могла не претерпеть изменения: сегодня в большинстве случаев люди и поздравляют друг друга с Прощеным воскресением, и просят прощения с помощью красивых праздничных открыток. Это удобно, доступно и позволяет связаться с тем, кто находится далеко. Личные просьбы о прощении тоже не утратили актуальность, правда, практикуются они в основном самыми близкими.

Как правильно отвечать в Прощеное воскресенье?

Как ни странно, даже тот факт, что сегодня мы живем в цифровую эпоху, не повлиял на традиционные фразы, которые произносятся в Прощеное воскресенье. Чаще всего человек просто говорит: ”Прости меня”, иногда к этому добавляя определенный повод, по которому он хочет, чтобы его простили. Правильным ответом на просьбу о прощении именно в Прощеное воскресенье будет: ”Бог простит, и я прощаю”.

Чего нельзя делать в Прощеное воскресенье?

Церковные правила предписывают Прощеное воскресенье посвятить молитве Богу и по возможности посетить богослужение, а также воздержаться от суеты, злословия и выяснения отношений. Мясо есть тоже нельзя, как и во всю масленичную неделю. Также важно в этот день быть честным, в первую очередь с собой: если не хочется у кого-то просить прощения, то лучше этого не делать, потому что искренность гораздо большая добродетель, чем простое следование традициям.